चित्रकूट में रूह कंपा देने वाली वारदात: किराएदार ने व्यापारी के बेटे की हत्या कर बक्से में भरी लाश, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी कल्लू ढेर

यूपी के चित्रकूट में एक पुराने किराएदार की हैवानियत ने पूरे इलाके को दहला दिया. बरगढ़ कस्बे में व्यापारी के 13 वर्षीय मासूम बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी कल्लू को मार गिराया है, जबकि दूसरा आरोपी इरफान गंभीर रूप से घायल है.

चित्रकूट के आयुष हत्याकांड के बाद व्यापारियों में आक्रोश (Photo- Screengrab)

चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में व्यापारी अशोक केसरवानी के 13 वर्षीय बेटे की उसके पूर्व किराएदार ने अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना गुरुवार शाम को हुई जब आरोपी ने जान-पहचान का फायदा उठाकर बच्चे को बाइक सिखाने के बहाने बुलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस को रात 9 बजे सूचना मिली, जिसके बाद भोर में बच्चे की लाश एक ताला बंद बक्से से बरामद हुई. कार्रवाई के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी कल्लू को ढेर कर दिया गया, जबकि उसका साथी इरफान घायल होकर प्रयागराज रेफर किया गया है.

जान-पहचान बनी मासूम की मौत का कारण

पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि आरोपी इरफान 10 दिसंबर तक व्यापारी के घर में किराए पर रहता था. अनबन के कारण कमरा खाली करने के बाद उसने बदला लेने के लिए अपने एक साथी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा. देखें एसपी की बाइट- 

बच्चा आरोपी से परिचित था, इसलिए वह आसानी से उसके साथ बाइक सीखने चला गया. पुलिस अधीक्षक के अनुसार, परिचय का लाभ उठाकर इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया और शव को बक्से में छिपा दिया गया.

पुलिस एनकाउंटर और व्यापारियों का भारी आक्रोश

गौरतलब है कि बच्चे की हत्या की खबर मिलते ही बरगढ़ कस्बे के व्यापारी सड़कों पर उतर आए थे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी. स्थिति को संभालने के लिए जिले के लगभग सभी थानों की फोर्स तैनात की गई.

वहीं, पुलिस मुठभेड़ में जब आरोपी घायल हुए, तो परिजनों ने उसकी पुष्टि के लिए फोटो की मांग की. अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह और अन्य आला अधिकारी मौके पर कैंप किया और आक्रोशित व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया. फिलहाल, शुक्रवार तड़के पुलिस ने हत्यारोपी कल्लू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. जबकि, इरफान को घायल में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

