UP: चाइनीज मांझे से कटी मोर की गर्दन, घटना के बाद लोगों में फूटा गुस्सा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां चाइनीज मांझे ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान ले ली. यह घटना चरथावल ब्लॉक क्षेत्र के सिंगलपुर गांव की है. रविवार को मोर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. सूचना मिलने पर पशु प्रेमी मौके पर पहुंचे और घायल मोर को पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया.

पशु चिकित्सकों ने मोर का इलाज किया लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे जख्म होने के कारण उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही. सोमवार को इलाज के दौरान मोर की दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद डॉक्टरों की टीम द्वारा मोर का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम में गर्दन पर गहरा कट और हड्डी टूटने की पुष्टि हुई. अत्यधिक खून बहने को मौत का कारण बताया गया.

इलाज के दौरान मोर की मौत

पशु प्रेमी सन्नी ने बताया कि सूचना मिलने पर वे तुरंत मौके पर पहुंचे थे. मोर करीब 15 से 40 फुट की ऊंचाई पर पतंग के चाइनीज मांझे में उलझा हुआ था. मांझा उसकी गर्दन, पैरों और पंखों में फंसा हुआ था. गंभीर चोट लगने से मोर नीचे गिर गया था. उन्होंने लोगों से अपील की कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें.

चाइनीज मांझे को लेकर गुस्से में लोग

जिला पशु चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला चाइनीज मांझे से गर्दन कटने का है. अत्यधिक रक्तस्राव और झटके के कारण मोर की मौत हुई. मोर की मौत के बाद जिला प्रशासन और पशु प्रेमियों ने पूरे सम्मान के साथ गड्ढा खोदकर अंतिम संस्कार किया. इस घटना के बाद क्षेत्र में चाइनीज मांझे को लेकर भारी रोष देखा जा रहा है.

