scorecardresearch
 

Feedback

ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित छठ घाट! नोएडा में श्रद्धा और देशभक्ति का संगम

नोएडा सेक्टर-71 में सहयोग छठ पूजा समिति ने इस बार छठ घाट को भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के वीरों को समर्पित किया है. घाट के प्रवेश द्वार पर ऑपरेशन सिंदूर का विशाल पोस्टर लगाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना. समिति ने बताया कि यह आयोजन सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए किया गया है.

Advertisement
X
सहयोग छठ पूजा समिति ने किया आयोजन.(Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
सहयोग छठ पूजा समिति ने किया आयोजन.(Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)

नोएडा के सेक्टर-71 में इस वर्ष छठ घाट का नजारा देशभक्ति से लीन दिखाई दिया. श्री सहयोग छठ पूजा समिति ने इस बार लोक आस्था के इस महापर्व को भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के शौर्य और पराक्रम को समर्पित किया है. घाट के प्रवेश द्वार पर ऑपरेशन सिंदूर का एक विशाल पोस्टर लगाया गया है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

समिति के अध्यक्ष नीरज सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश का मस्तक ऊंचा किया, वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. इसी शौर्य को नमन करने के लिए हमने इस बार छठ पूजा घाट को सेनानियों को समर्पित किया है. पिछले 25 वर्षों से सहयोग छठ पूजा समिति यहां श्रद्धा और अनुशासन के साथ पर्व का आयोजन कर रही है.

यह भी पढ़ें: Chhath Puja Wishes: छठी मैया की शक्ति है अपार..., छठ महापर्व पर शेयर कीजिए ये शुभकामना संदेश

सम्बंधित ख़बरें

सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी, जिससे गिरकर हुई युवक की मौत. (Photo: Screengrab)
समलैंगिक ऐप से जुड़े दोस्तों संग पार्टी कर रहा था युवक, 8वें फ्लोर से गिरकर हुई मौत 
नोएडा के आसपास के इलाकों में किफायती घरों के ऑप्शन
नोएडा के 1BHK की कीमत में इन पड़ोसी शहरों में खरीदें 3BHK फ्लैट! 
चेन्नई ने दिल्ली-एनसीआर को पछाड़ा
इस शहर में लोग खूब खरीद रहे हैं किफायती घर, नोएडा-कोलकाता भी पीछे 
Video of the ruckus that took place on Diwali night in Noida goes viral (Photo- ITG)
नोएडा में होटल के बाहर लड़कों का हंगामा, बालकनी में खड़ी लड़की को अश्लील इशारा  
Steel glass pieces
पटाखे से खिलवाड़! शरीर में कई जगह धंसे स्टील ग्लास के टुकड़े, 20 साल के युवक की मौत 

इस वर्ष भी घाट को लगभग 150 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा बनाया गया है. अनुमान है कि करीब 4 से 5 हजार श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना के लिए पहुंचेंगे. सोमवार शाम को महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि मंगलवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद पर्व का समापन होगा.

Advertisement

नोएडा

घाट पर सजे देशभक्ति के झंडे और सेना के पराक्रम को दर्शाते चित्र इस बार की छठ पूजा को विशेष बना रहे हैं. श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छता की भी विशेष व्यवस्था की गई है. इस तरह श्रद्धा और सैनिक सम्मान का यह अनोखा संगम पूरे नोएडा में आकर्षण का केंद्र बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement