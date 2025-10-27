ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित छठ घाट! नोएडा में श्रद्धा और देशभक्ति का संगम

नोएडा के सेक्टर-71 में इस वर्ष छठ घाट का नजारा देशभक्ति से लीन दिखाई दिया. श्री सहयोग छठ पूजा समिति ने इस बार लोक आस्था के इस महापर्व को भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के शौर्य और पराक्रम को समर्पित किया है. घाट के प्रवेश द्वार पर ऑपरेशन सिंदूर का एक विशाल पोस्टर लगाया गया है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

समिति के अध्यक्ष नीरज सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश का मस्तक ऊंचा किया, वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. इसी शौर्य को नमन करने के लिए हमने इस बार छठ पूजा घाट को सेनानियों को समर्पित किया है. पिछले 25 वर्षों से सहयोग छठ पूजा समिति यहां श्रद्धा और अनुशासन के साथ पर्व का आयोजन कर रही है.

इस वर्ष भी घाट को लगभग 150 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा बनाया गया है. अनुमान है कि करीब 4 से 5 हजार श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना के लिए पहुंचेंगे. सोमवार शाम को महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि मंगलवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद पर्व का समापन होगा.

घाट पर सजे देशभक्ति के झंडे और सेना के पराक्रम को दर्शाते चित्र इस बार की छठ पूजा को विशेष बना रहे हैं. श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छता की भी विशेष व्यवस्था की गई है. इस तरह श्रद्धा और सैनिक सम्मान का यह अनोखा संगम पूरे नोएडा में आकर्षण का केंद्र बन गया है.

