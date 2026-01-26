बृजभूषण सिंह ने खुद को सांसद पद से ऊपर बताया, बोले- लोकसभा में फिर गाड़ूंगा खंभा

भाजपा के चर्चित पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा जिले के कटरा बाजार स्थित नारायणपुर कला गांव में आयोजित कंबल वितरण और खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शिरकत की. सोमवार को हुए इस आयोजन में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर चुनावी हुंकार भरी. बृजभूषण सिंह ने स्पष्ट किया कि वे षड्यंत्रकारियों को सबक सिखाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे. हालांकि उन्होंने अभी सीट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उन सांसदों को चेतावनी दी है जो खुद को स्थाई मान बैठे हैं.

सांसद पद से ऊपर होने का दावा

बृजभूषण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे वर्तमान में सांसद पद की मर्यादा और कद से कहीं ऊपर हो चुके हैं. उनके अनुसार, कोई भी साधारण सांसद उनके सामने टिकता नहीं है और न ही उनके लिए कोई मायने रखता है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके अगल-बगल कई ऐसे लोग (भुनगे) हैं जिन्हें जनता पूछती तक नहीं, फिर भी वे पद पर बैठे हैं. पूर्व सांसद ने साफ किया कि जनता के प्यार ने उन्हें उस पद से बहुत ऊंचा स्थान दे दिया है.

षड्यंत्रकारियों को दी खुली चुनौती

पूर्व सांसद ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें जनता ने राजनीति से दूर नहीं किया, बल्कि वे एक गहरे षड्यंत्र का शिकार हुए हैं. इसी षड्यंत्र का जवाब देने के लिए वे एक बार फिर लोकसभा में 'खंभा गाड़ने' की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग यह समझ बैठे हैं कि वे अगले सौ-पचास वर्षों तक सांसद या मंत्री बने रहेंगे, उनका भ्रम जल्द टूटेगा. उन्होंने विरोधियों को आगाह किया कि उनकी वापसी तय है.

कहां से लड़ेंगे चुनाव? भगवान जानते हैं

जब उनसे सीट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने रहस्य बरकरार रखते हुए कहा कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह फिलहाल भगवान जानते हैं. हालांकि, उन्होंने एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि जो सांसद इस समय ज्यादा 'गड़बड़' कर रहा है, वे उसी की सीट पर जाकर दावेदारी ठोकेंगे. उनके इस बयान से क्षेत्र के वर्तमान जनप्रतिनिधियों में खलबली मच गई है.

