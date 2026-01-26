scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बृजभूषण सिंह ने खुद को सांसद पद से ऊपर बताया, बोले- लोकसभा में फिर गाड़ूंगा खंभा

कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में एक जनसभा के दौरान बड़ा एलान किया है. उन्होंने खुद को सांसद पद से ऊपर बताते हुए कहा कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि षड्यंत्र ने रिटायर किया है, इसलिए वे विरोधियों को जवाब देने के लिए एक बार फिर लोकसभा जरूर जाएंगे.

Advertisement
X
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Photo- ITG)
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Photo- ITG)

भाजपा के चर्चित पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा जिले के कटरा बाजार स्थित नारायणपुर कला गांव में आयोजित कंबल वितरण और खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शिरकत की. सोमवार को हुए इस आयोजन में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर चुनावी हुंकार भरी. बृजभूषण सिंह ने स्पष्ट किया कि वे षड्यंत्रकारियों को सबक सिखाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे. हालांकि उन्होंने अभी सीट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उन सांसदों को चेतावनी दी है जो खुद को स्थाई मान बैठे हैं.  

सांसद पद से ऊपर होने का दावा

बृजभूषण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे वर्तमान में सांसद पद की मर्यादा और कद से कहीं ऊपर हो चुके हैं. उनके अनुसार, कोई भी साधारण सांसद उनके सामने टिकता नहीं है और न ही उनके लिए कोई मायने रखता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Brij Bhushan Sharan Singh
'एक अधिकारी मेरी हत्या कराना चाहता था', बृजभूषण ने सुनाया किस्स्सा
Brijbhushan Singh and Raja Bhaiya (Photo - X)
क्षत्रियों का बड़ा नेता कौन? राजा भैया से तुलना पर भड़के बृजभूषण सिंह, कह दी ये बात
मंच की रेलिंग और साउंड बॉक्स में उलझकर गिरे बृजभूषण शरण सिंह (Photo: ITG/ Anchal Shrivastava)
मंच से मुंह के बल गिरे बृजभूषण शरण सिंह, कैमरे में कैद गिरने का पल - VIDEO
Awadhi Singer Sanjay Yaduvanshi (Photo- Screengrab)
कौन हैं संजय यदुवंशी जिन्हें किया गया नजरबंद? बृजभूषण के बुलावे पर पहुंचे थे गोंडा
गोंडा में धूमधाम से मनाया गया पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके अगल-बगल कई ऐसे लोग (भुनगे) हैं जिन्हें जनता पूछती तक नहीं, फिर भी वे पद पर बैठे हैं. पूर्व सांसद ने साफ किया कि जनता के प्यार ने उन्हें उस पद से बहुत ऊंचा स्थान दे दिया है.

षड्यंत्रकारियों को दी खुली चुनौती

पूर्व सांसद ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें जनता ने राजनीति से दूर नहीं किया, बल्कि वे एक गहरे षड्यंत्र का शिकार हुए हैं. इसी षड्यंत्र का जवाब देने के लिए वे एक बार फिर लोकसभा में 'खंभा गाड़ने' की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग यह समझ बैठे हैं कि वे अगले सौ-पचास वर्षों तक सांसद या मंत्री बने रहेंगे, उनका भ्रम जल्द टूटेगा. उन्होंने विरोधियों को आगाह किया कि उनकी वापसी तय है.

Advertisement

कहां से लड़ेंगे चुनाव? भगवान जानते हैं

जब उनसे सीट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने रहस्य बरकरार रखते हुए कहा कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह फिलहाल भगवान जानते हैं. हालांकि, उन्होंने एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि जो सांसद इस समय ज्यादा 'गड़बड़' कर रहा है, वे उसी की सीट पर जाकर दावेदारी ठोकेंगे. उनके इस बयान से क्षेत्र के वर्तमान जनप्रतिनिधियों में खलबली मच गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement