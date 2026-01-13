पार्क के बाहर खड़ी कार के नीचे किसी ने छुपा दिया लड़की का शव, सुबह टहलने वालों की पड़ी नजर

ग्रेटर नोएडा स्थित थाना बीटा-2 क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बीटा-2 पार्क के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार के नीचे 27 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ.इलाके में रहने वाले लोग स्तब्ध रह गए, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मृतका की पहचान दीपा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पिपरी थाना महोकंठ, जिला महोबा की रहने वाली थी और वर्तमान में अपने छोटे भाई के साथ सेक्टर बीटा-2 में किराए के मकान में रह रही थी.

सूचना मिलते ही थाना बीटा-2 पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.परिजनों ने युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

जानकारी के अनुसार दीपा नोएडा के सेक्टर-60 स्थित एक कॉल सेंटर में पिछले एक वर्ष से नौकरी कर रही थी.वह परिवार की सबसे बड़ी संतान थी.माता-पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी.एक भाई आगरा में नौकरी करता है, जबकि छोटा भाई चंदू उसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में रहता था.दीपा की आमदनी से ही घर का खर्च चलता था और भाइयों की पढ़ाई व जरूरतें पूरी होती थीं.परिजनों के मुताबिक, रविवार की सुबह भी दीपा रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी.उसने छोटे भाई से कहा था कि वह मेट्रो से निकल चुकी है और रास्ते में पहुंचकर फोन कर देगी.लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई और दीपा घर नहीं लौटी.भाई ने कई बार फोन मिलाया, मगर मोबाइल बंद मिला.अनहोनी की आशंका मन में घर करने लगी, लेकिन देर रात होने की वजह से उन्होंने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया .

सुबह मिली दर्दनाक सूचना

सुबह बीटा-2 पार्क के आसपास रहने वाले लोग जब टहलने निकले तो एक कार के नीचे संदिग्ध अवस्था में पड़े शव पर उनकी नजर पड़ी.देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई.किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.जब यह खबर चंदू तक पहुंची तो वह घबराकर मौके पर पहुंचा.जैसे ही उसने शव को देखा, उसकी दुनिया उजड़ गई.वह शव उसकी बहन दीपा का था.घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक युवती की हालत बेहद खराब थी.नाक और मुंह से खून निकल रहा था और कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे.यही हालात देखकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई.पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपने बच्चों व परिवार की सुरक्षा को लेकर सहमे नजर आए.

फॉरेंसिक जांच, हर एंगल से पड़ताल

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की.कार के आसपास के क्षेत्र को सील कर सबूत जुटाए गए.शव जिस तरह कार के नीचे मिला, उसे लेकर पुलिस सड़क दुर्घटना की संभावना से भी इंकार नहीं कर रही है, हालांकि हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं.पुलिस का कहना है कि यह भी जांच की जा रही है कि युवती पार्क के पास कैसे पहुंची और उसका शव कार के नीचे क्यों और कैसे मिला.थाना प्रभारी बीटा-2 के अनुसार, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल लोकेशन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी बार दीपा किसके संपर्क में थी और उसकी अंतिम लोकेशन क्या थी.पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

दीपा के माता-पिता के पहले ही निधन हो चुका था.घर की जिम्मेदारी उसी पर थी.परिजनों के अनुसार वह मेहनती, जिम्मेदार और अपने भाइयों का पूरा ख्याल रखने वाली लड़की थी.उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है.घटना की सूचना मिलते ही दूर-दराज से रिश्तेदार भी ग्रेटर नोएडा पहुंचने लगे.मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं.

हमने सोचा था सुबह शिकायत करेंगे

मृतका के भाई चंदू ने बताया मेरी बहन रात से गायब थी.हमने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला.फिर हमने सोचा कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अगर सुबह तक नहीं आई तो पुलिस में शिकायत करेंगे.तभी सुबह पता चला कि आई ब्लॉक के पास एक खड़ी गाड़ी के नीचे किसी लड़की का शव मिला है.जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वह लाश मेरी बहन की ही थी.उसकी हालत बहुत खराब थी.नाक और मुंह से खून निकल रहा था और कपड़े भी नीचे उतरे हुए थे.आखिरी बार उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि मैं मेट्रो से निकल चुकी हूं और थोड़ी देर में फोन करूंगी.

थाना प्रभारी बीटा-2 ने बताया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है.यह पता लगाया जा रहा है कि युवती किन परिस्थितियों में पार्क के पास पहुंची.आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है.कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे और उसी के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

