सड़क हादसे में BJP युवा मोर्चा के महामंत्री की मौत, पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में जा रहे थे लखनऊ

लखनऊ-उन्नाव सीमा के लाला खेड़ा चौराहे पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा मंडल के महामंत्री की मौत हो गई. जबकि स्कॉर्पियो में सवार 6 अन्य लोग घायल हो गए. जिनमें तीन की हालत गंभीर है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना असोहा थाना क्षेत्र की है.

हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के उड़ गए परखच्चे

मृतक बीजेपी नेता की पहचान उन्नाव निवासी 26 वर्षीय हैप्पी राजपूत के रूप में हुई है. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक वाहन के अंदर फंस गए. राहगीरों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना बताया जा रहा है.

मृतक हैप्पी राजपूत उन्नाव के मुर्तजानगर सोनी गांव के रहने वाले थे और भाजयुमो के बिछिया ब्लॉक से मंडल महामंत्री थे. वह अपने साथियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ आ रहे थे. हादसे में अनुराग राजपूत और सत्येंद्र राजपूत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में जारी है.

8 फरवरी को सगाई और 26 अप्रैल को थी शादी

हैप्पी राजपूत अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. इससे पहले उनके छोटे भाई की 2021 में कोरोना से मौत हो चुकी थी. 8 फरवरी को हैप्पी की सगाई और 26 अप्रैल को शादी तय थी. जिसकी तैयारियां चल रही थीं. बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

पुलिस ने बताया कि लखनऊ-उन्नाव सीमा पर एक सड़क हादसा हो गया. जिसमें भाजयुमो के बिछिया ब्लॉक से मंडल महामंत्री की मौत हो गई. शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश की जा रही है.



