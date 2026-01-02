scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बीजेपी विधायक का निधन, बीच मीटिंग आया हार्ट अटैक, एक दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन

बरेली के सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक के दौरान फरीदपुर से बीजेपी विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया. उन्हें मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X
डॉ श्याम बिहारी लाल ने एक दिन पहले अपना जन्मदिन मनाया था. (Photo: Social Media)
डॉ श्याम बिहारी लाल ने एक दिन पहले अपना जन्मदिन मनाया था. (Photo: Social Media)

बरेली के सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक के दौरान फरीदपुर से बीजेपी विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया. उन्हें तुरंत इलाज के लिए मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

बताया जा रहा है कि डॉ श्याम बिहारी लाल ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था. वह फरीदपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे. मीटिंग के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया.

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी विधायक के निधन पर शोक प्रकट किया है. एक्स पर शेयर एक पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, 'जनपद बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Banda olderly man teased 19 year old killed by girl
अधेड़ उम्र आदमी ने घर में घुसकर छेड़ा, लड़की ने ली जान
lucknow teenage boy assaulted and kidnapped by goons
लखनऊ में नाबालिग युवक के साथ अपहरण कर की मारपीट
मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
न्यू ईयर पार्टी के लिए निकला, फिर नहीं लौटा घर, फिर नाले में मिला शव
शाहजहांपुर में ट्रक से टकरा गई बस. (Photo: Representational)
गुजरात से अयोध्या जा रही डबल डेकर बस ट्रक से टकराई, एक की मौत
तीन किलोमीटर तक ऑटो को घसीटता ले गया डंपर. (Photo: Screengrab)
डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी, फिर 3KM तक घसीटता ले गया, चालक की दर्दनाक मौत

साल 2022 में बीजेपी के उम्मीदवार डॉ श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर सीट से दूसरी बार जीत हासिल की थी. उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर सियाराम सागर को हराया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement