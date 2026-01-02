बीजेपी विधायक का निधन, बीच मीटिंग आया हार्ट अटैक, एक दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन

बरेली के सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक के दौरान फरीदपुर से बीजेपी विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया. उन्हें तुरंत इलाज के लिए मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि डॉ श्याम बिहारी लाल ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था. वह फरीदपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे. मीटिंग के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया.

जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।



मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 2, 2026

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी विधायक के निधन पर शोक प्रकट किया है. एक्स पर शेयर एक पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, 'जनपद बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं.'

साल 2022 में बीजेपी के उम्मीदवार डॉ श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर सीट से दूसरी बार जीत हासिल की थी. उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर सियाराम सागर को हराया था.

