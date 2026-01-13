'सुधर जाओ, नहीं तो मुस्लिम सुधार देगा', BJP विधायक शलभमणि को मिली धमकी; देवरिया में मजार पर बुलडोजर एक्शन से खफा युवक का VIDEO वायरल

उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाबा अब्दुल शाह गनी की मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ. प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार बताकर ध्वस्त कर दिया. इस मजार की शिकायत बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने की थी. लेकिन अब उन्हीं शलभमणि को इंस्टाग्राम पर धमकी मिली है. युवक ने बीजेपी विधायक की फोटो के साथ लिखा- 'सुधर जाओ, नहीं तो मुस्लिम अपने पर आएगा तो सुधार देगा.'

दरअसल, इंस्टाग्राम वीडियो में एक युवक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने शलभमणि की तस्वीर पर कट का निशान लगा है. इस तस्वीर पर लिखा है- 'अभी समय है सुधर जाओ नहीं तो मुस्लिम अपने पर आएगा तो सुधार देगा.' वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज आती है- 'इसकी बात इतनी चुभती है कि सामने आ जाए तो सिर कलम कर दूं. तुम हमें थप्पड़ मार लो हम बर्दाश्त कर लेगें लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी.' फिलहाल, पुलिस ने मामला सामने आने के बाद जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

वहीं, दूसरी तरफ अवैध मजार गिराए जाने को लेकर विधायक शलभ मणि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया है. उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा- संपूर्ण देवरिया हमेशा उनका ऋणी रहेगा. यह वही मजार है जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रहे रामनगीना यादव जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. आज वे जहां भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी. मैं प्रशासन से यह भी मांग करता हूं कि बहुत से लोगों ने कानूनी अड़चने पैदा कीं, इसे बचाने में जो इसके पीछे रहे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.

आपको बता दें कि देवरिया शहर में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को गिराने की कार्रवाई रविवार को शुरू की गई. यह मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई थी. एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद मौके पर तीन बुलडोजर पहुंचाए गए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई. सोमवार को भी बुलडोजर एक्शन हुआ. हालांकि, आज मंगलवार को शांति है.

