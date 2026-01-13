scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सुधर जाओ, नहीं तो मुस्लिम सुधार देगा', BJP विधायक शलभमणि को मिली धमकी; देवरिया में मजार पर बुलडोजर एक्शन से खफा युवक का VIDEO वायरल

देवरिया में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार के ध्वस्तीकरण के बाद भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली है. एक युवक ने विधायक की फोटो पर कट का निशान लगाकर 'सिर कलम' करने और 'सुधर जाने' की चेतावनी दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की धमकी भरी रील (Photo- Screengrab)
युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की धमकी भरी रील (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाबा अब्दुल शाह गनी की मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ. प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार बताकर ध्वस्त कर दिया. इस मजार की शिकायत बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने की थी. लेकिन अब उन्हीं शलभमणि को इंस्टाग्राम पर धमकी मिली है. युवक ने बीजेपी विधायक की फोटो के साथ लिखा- 'सुधर जाओ, नहीं तो मुस्लिम अपने पर आएगा तो सुधार देगा.'

दरअसल, इंस्टाग्राम वीडियो में एक युवक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने शलभमणि की तस्वीर पर कट का निशान लगा है. इस तस्वीर पर लिखा है- 'अभी समय है सुधर जाओ नहीं तो मुस्लिम अपने पर आएगा तो सुधार देगा.' वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज आती है- 'इसकी बात इतनी चुभती है कि सामने आ जाए तो सिर कलम कर दूं. तुम हमें थप्पड़ मार लो हम बर्दाश्त कर लेगें लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी.' फिलहाल, पुलिस ने मामला सामने आने के बाद जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. 

वहीं, दूसरी तरफ अवैध मजार गिराए जाने को लेकर विधायक शलभ मणि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया है. उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा- संपूर्ण देवरिया हमेशा उनका ऋणी रहेगा. यह वही मजार है जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रहे रामनगीना यादव जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. आज वे जहां भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी. मैं प्रशासन से यह भी मांग करता हूं कि बहुत से लोगों ने कानूनी अड़चने पैदा कीं, इसे बचाने में जो इसके पीछे रहे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए. 

सम्बंधित ख़बरें

Bulldozer action in Dalmandi, Varanasi (Photo - ITG)
देवरिया में मजार तो संभल में सरकारी जमीन पर बने मकान ध्वस्त, वाराणसी में भी गरजी मशीनें
देवरिया में अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन
सरकारी बंजर भूमि पर बनी मजार गिराई गई.(Photo: Screengrab)
अवैध मजार पर सख्ती! देवरिया में कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर
Former IPS Amitabh Thakur was sent to judicial custody till January 1 by the Special CJM Court of Varanasi
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को झटका, 21 जनवरी तक बढ़ी रिमांड
former IPS officer health deteriorated in Deoria jail
देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अफसर की बिगड़ी तबीयत
Advertisement

आपको बता दें कि देवरिया शहर में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को गिराने की कार्रवाई रविवार को शुरू की गई. यह मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई थी. एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद मौके पर तीन बुलडोजर पहुंचाए गए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई. सोमवार को भी बुलडोजर एक्शन हुआ. हालांकि, आज मंगलवार को शांति है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement