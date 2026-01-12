दुकानों में चोरी का बुर्का गैंग..., महिलाएं बातों में उलझाती और पीछे से बच्चा उड़ा लेता सामान

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीबाबाद मेन बाजार में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी थी. छोटी-छोटी लेकिन बार-बार होने वाली चोरियों से परेशान व्यापारियों ने आखिरकार अपने-अपने प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. इसी जांच के दौरान चोरी की वारदात का एक चौंकाने वाला तरीका सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज में तीन बुर्का पहनी महिलाएं एक बच्चे के साथ दुकानों में घुसती दिखाई दीं. शुरुआती तौर पर ये महिलाएं सामान खरीदने के बहाने दुकानदार से बातचीत शुरू करतीं और ध्यान भटकातीं. इसी दौरान उनके साथ आया बच्चा मौका पाकर दुकान के भीतर या पीछे की ओर जाता और कीमती सामान उठाकर बाहर निकल जाता.

कुछ मामलों में ये महिलाएं बैग चुराती दिखीं तो कहीं बर्तन और अन्य सामान चोरी करते हुए कैमरे में कैद हुईं. खास बात यह रही कि जो महिला दुकानदार को बातों में उलझाती थी, वह भी बिना कुछ खरीदे कुछ देर बाद दुकान से बाहर निकल जाती. जब तक दुकानदार को चोरी का एहसास होता, तब तक यह गैंग मौके से फरार हो चुका होता.

ऐसी ही एक घटना नजीबाबाद स्थित पुष्पांजलि इंटरप्राइजेज में भी सामने आई. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीन बुर्का पहनी महिलाएं दुकान में प्रवेश करती हैं और दुकानदार से सामान दिखाने को कहती हैं. इसी बीच, उनके साथ आया बच्चा चुपचाप दुकान के पीछे पहुंचता है और सही मौका देखकर एक बैग उठाकर निकल जाता है. दुकानदार को जब तक कुछ समझ आता, तब तक सभी वहां से जा चुके होते हैं.

इस तरह की शातिर चोरी की घटनाओं से बाजार में दहशत का माहौल है और दुकानदारों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है. पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस से इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इस मामले पर बिजनौर के एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि यह गैंग बेहद चालाकी से काम करता है. महिलाएं दो अलग-अलग समूहों में बाजार में घूमती हैं- एक समूह में दो महिलाएं और दूसरे में एक महिला व बच्ची शामिल रहती है. चोरी के समय ये सभी एक साथ हो जाती हैं और वारदात के बाद फिर अलग-अलग बिखर जाती हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी है और जल्द ही इस चोर गैंग को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया है.



