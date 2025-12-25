'खतरा! एक महीने में गांव छोड़ो वरना...', दुकानदार को मिला कारतूस रखा पत्र

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नांगल थाना क्षेत्र के सराय आलम गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक दुकानदार को धमकी भरे पत्रों के साथ जिंदा कारतूस मिले. इस घटना से न सिर्फ पीड़ित बल्कि पूरे गांव में भय का माहौल बन गया है.

पीड़ित दुकानदार नसीम अहमद, निवासी ग्राम रायपुर खास, ने पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में बताया कि उनके घर के बाहरी हिस्से में परचून की दुकान संचालित है, जिस पर लोहे की जाली लगी हुई है. 24 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 7 बजे जब वह दुकान खोलने पहुंचे, तो जाली के अंदर दो कागज पड़े मिले, जिन पर रबर लगी हुई थी और ऊपर लिखा था- 'जरूर पढ़ें'.

जब नसीम अहमद ने उन पत्रों को खोलकर देखा, तो उनके होश उड़ गए. दोनों पत्रों में एक-एक जिंदा कारतूस लिपटा हुआ था.पत्रों में साफ शब्दों में दुकान बंद करने और गांव छोड़ने की धमकी दी गई थी. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि एक महीने के भीतर गांव नहीं छोड़ा गया, तो जान से मार दिया जाएगा.

धमकी भरे पत्रों के साथ जिंदा कारतूस मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई.आसपास के दुकानदार और ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए. पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना देते हुए पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है और धमकी पत्रों की गहनता से जांच की जा रही है.

इस मामले पर आजतक से बातचीत करते हुए नजीबाबाद क्षेत्राधिकारी नितेश प्रताप ने बताया कि पुलिस को शिकायत पत्र प्राप्त हो गया है.जल्द ही मुकदमा दर्ज कर विशेष टीमें गठित की जाएंगी और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है, वहीं ग्रामीण आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

