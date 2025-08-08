बिजनौर: रक्षाबंधन पर बिजनौर पुलिस का अनोखा तोहफा, 50 लाख के 251 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को लौटाए

रक्षाबंधन के अवसर पर बिजनौर पुलिस ने भाई-बहन के रिश्ते में सुरक्षा के भाव को एक नए रूप में पेश किया. जिले की पुलिस ने 251 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए. इनकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये है.

पिछले कुछ समय में जिले के विभिन्न थानों में मोबाइल गुमशुदगी की कई शिकायतें दर्ज हुई थीं. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सर्विलांस टीम ने आईएमईआई ट्रैकिंग और डाटा विश्लेषण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर यह सफलता हासिल की.

पुलिस ने 251 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए

8 अगस्त 2025 को पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक समारोह हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक ने खुद मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे. फोन पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे. कई लोगों ने कहा कि रक्षाबंधन पर मिला यह तोहफा उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसके साथ उनकी यादें और महत्वपूर्ण डाटा भी वापस मिला है.

थाना कोतवाली शहर से सबसे ज्यादा 104 मोबाइल बरामद हुए, जबकि किरतपुर से 29, हीमपुर दीपा से 18, नूरपुर से 13 और बाकी अन्य थानों से भी फोन मिले. यह दर्शाता है कि पुलिस ने जिले के हर कोने में समान मेहनत की.

सर्विलांस टीम ने IMI ट्रैकिंग और डाटा विश्लेषण तकनीक से पकड़े फोन

पुलिस अधीक्षक ने इसे पुलिस-जनता के बीच भरोसे की मिसाल बताया और टीम के प्रयासों की सराहना की. मोबाइल वापस पाकर नागरिकों ने पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि यह पहल जीवनभर याद रहेगी.

