UP: प्रेमी-प्रेमिका ने की खुदकुशी, फोन पर बातचीत के बाद अलग-अलग गांवों में दोनों ने एक साथ खाया जहर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक लड़के और उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड ने जहर खाकर अलग-अलग गांव में सुसाइड कर लिया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अलग-अलग जगहों पर एक 20 साल के लड़के और उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. सर्किल ऑफिसर (CO) अभय कुमार पांडे ने बताया कि पिपला गांव के रहने वाले विपुल ने शनिवार को ज़हर खा लिया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.

परिवार की रिक्वेस्ट पर पुलिस ने ज़रूरी फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद बिना पोस्टमॉर्टम कराए बॉडी सौंप दी. CO ने बताया कि यहां स्योहारा इलाके में एक अलग घटना में एक 16 साल की लड़की ने विपुल से फोन पर बात करने के तुरंत बाद ज़हरीली चीज़ खा ली और उसी दिन उसकी मौत हो गई.

CO ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि दोनों मौतें दोनों के बीच रिश्ते से जुड़ी हैं, और आगे की जांच चल रही है व अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
