दिल्ली में मिली बिजनौर से भागी तीन लड़कियां, घर वालों से तंग आकर बनाया था प्लान

बिजनौर में तीन युवतियों के अचानक गायब होने से इलाके में हड़कंप मच गया. परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत तीन टीमें गठित कर तलाश शुरू की और 24 घंटे के भीतर दिल्ली से तीनों को सुरक्षित बरामद कर लिया. जांच में सामने आया कि परिवारिक दबाव, दोस्ती पर रोक-टोक और बिना पूछे तय किए गए रिश्ते से परेशान होकर तीनों युवतियों ने घर छोड़ने का फैसला किया था.

घर से भागी तीन लड़कियां (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्राम महावतपुर बिल्लौच की तीन युवतियां रहस्यमयी परिस्थितियों में अचानक गायब हो गईं. परिवारों ने घर-घर और गांव भर में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, तो देर शाम पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. मामला गंभीर था, इसलिए बिजनौर पुलिस तुरंत हरकत में आई और तीन विशेष टीमों का गठन कर तलाश अभियान शुरू कर दिया.

लेकिन तीनों युवतियों के घर छोड़कर जाने की वजह सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ किदो युवतियां इसलिए भागीं क्योंकि उन दोनों की दोस्ती से परिवार नाराज था. वे चाहते थे कि दोनों एक-दूसरे से दूरी बनाए रखें. परिवार की लगातार फटकार और रोक-टोक से परेशान होकर दोनों युवतियों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया.

इधर,तीसरी युवती के फरार होने की वजह और भी चौंकाने वाली थी.  तीसरी युवती घर से इसलिए निकली क्योंकि उसकी मर्जी पूछे बिना परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया था. तय रिश्ते से नाखुश युवती परिवार के फैसले से आहत हुई और उसने घर छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया. पुलिस के अनुसार तीनों युवतियां पहले ही एक-दूसरे से बात कर अपनी समस्याएं साझा कर चुकी थीं. नाराजगी, तनाव और दबाव से परेशान होकर उन्होंने एक साथ घर छोड़ने का प्लान तैयार किया और बिना किसी को बताए दिल्ली रवाना हो गईं.

24 घंटे में ट्रेस कर ढूंढ निकाला

मामले में तेज-तर्रार कार्रवाई करते हुए बिजनौर पुलिस की तीन टीमें लगातार लोकेशन ट्रैकिंग और तकनीकी जांच में जुटी रहीं. आखिरकार दिल्ली में तीनों युवतियों का सुराग मिला और टीमों ने सुरक्षित रूप से उन्हें बरामद कर लिया. इस तेज कार्रवाई के बाद इलाके  

 

