scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

12वीं की स्टूडेंट को पहनाया बुर्का... वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, पांच छात्राओं पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनाए जाने के मामले में पुलिस ने पांच छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज किया है. दरअसल, इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ छात्राएं एक अन्य छात्रा को बुर्का पहनाते दिखाई दे रही थीं.

Advertisement
X
छात्रा को बुर्का पहनाए जाने का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
छात्रा को बुर्का पहनाए जाने का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)

यूपी के मुरादाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें दिख रहा है कि एक नाबालिग छात्रा को अन्य छात्राओं ने बुर्का पहना दिया. इस मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. छात्रा के परिजनों की तहरीर पर पांच छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

यह पूरी कहानी बिलारी क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर के पास की है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ छात्राएं एक अन्य छात्रा को बुर्का पहनाते नजर आ रही थीं. वीडियो सामने आने के बाद नाबालिग छात्रा के परिजनों ने शिकायत पुलिस से की. इसके बाद एसडीएम बिलारी ने सीओ को जांच सौंपी.

इसी बीच साहूकुंज कॉलोनी के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कोचिंग सेंटर में छात्र-छात्राओं के आचरण को लेकर शिकायत की. उनका आरोप था कि कोचिंग के आसपास छात्रों द्वारा तेज रफ्तार में बाइक चलाना, ट्रिपलिंग, आपसी झगड़े और अमर्यादित गतिविधियों के कारण कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है. लोगों ने किसी बड़ी घटना की आशंका जताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

Blackmailing and religious conversion racket uncovered in Mirzapur gym
50+ लड़कियों को बनाया शिकार, मिर्जापुर की जिम में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा
छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने लिया फैसला. (Photo: ITG)
बुर्का में नहीं मिलेगी ज्वेलरी शॉप में एंट्री... छत्तीसगढ़ के सराफा व्यापारियों का फैसला
बुर्का में नहीं मिलेगी एंट्री. File Photo ITG
UP के इस शहर में बुर्का, नकाब, घूंघट में आने वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगी ज्वैलरी
Statements of minister Narendra Kashyap on religious conversion and Shankaracharya case in Uttar Pradesh
UP में बढ़ते धर्मांतरण मामलों पर क्या बोले मंत्री नरेन्द्र कश्यप? सुनिए
Mirzapur gym incident accused arrested by police (Photo - Screengrab)
मिर्जापुर जिम कांड : सिपाही ही निकला मास्टरमाइंड, 50 लड़कियां थीं निशाने पर

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में जिम बना धर्मांतरण का अड्डा: पुलिस का सिपाही ही निकला मास्टरमाइंड, 50 लड़कियां थीं निशाने पर; हुआ सनसनीखेज खुलासा

Advertisement

इसके बाद एक शिकायतकर्ता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन 12वीं की छात्रा है, उसे ट्यूशन के दौरान कुछ छात्राओं ने बहला-फुसलाकर बुर्का पहनाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. इस शिकायत में पांच छात्राओं के नाम शामिल हैं. मामले की जांच सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सौंपी गई है.

एसडीएम विनय कुमार ने बताया कि साहूकुंज कॉलोनी के निवासियों ने विद्यार्थियों के आचरण के संबंध में शिकायत की थी कि इसको लेकर असुविधा हो रही है. जो वीडियो वायरल है, उसकी जांच के लिए सीओ बिलारी को बोला है. जांच के बाद कार्रवाई करेंगे. अब इस मामले में नाबालिग छात्रा के भाई की तहरीर पर 5 छात्राओं पर केस दर्ज हो गया है.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें 20 दिसंबर 2025 डेट दिख रही है, सीसीटीवी में छात्राओं की आवाज आ रही है कि 'पहन ले अच्छी लगेगी' और फिर बुरके में छात्रा किसी अन्य छात्रा का बुर्का पहन रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement