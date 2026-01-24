12वीं की स्टूडेंट को पहनाया बुर्का... वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, पांच छात्राओं पर केस दर्ज

यूपी के मुरादाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें दिख रहा है कि एक नाबालिग छात्रा को अन्य छात्राओं ने बुर्का पहना दिया. इस मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. छात्रा के परिजनों की तहरीर पर पांच छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

यह पूरी कहानी बिलारी क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर के पास की है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ छात्राएं एक अन्य छात्रा को बुर्का पहनाते नजर आ रही थीं. वीडियो सामने आने के बाद नाबालिग छात्रा के परिजनों ने शिकायत पुलिस से की. इसके बाद एसडीएम बिलारी ने सीओ को जांच सौंपी.

इसी बीच साहूकुंज कॉलोनी के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कोचिंग सेंटर में छात्र-छात्राओं के आचरण को लेकर शिकायत की. उनका आरोप था कि कोचिंग के आसपास छात्रों द्वारा तेज रफ्तार में बाइक चलाना, ट्रिपलिंग, आपसी झगड़े और अमर्यादित गतिविधियों के कारण कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है. लोगों ने किसी बड़ी घटना की आशंका जताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की.

इसके बाद एक शिकायतकर्ता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन 12वीं की छात्रा है, उसे ट्यूशन के दौरान कुछ छात्राओं ने बहला-फुसलाकर बुर्का पहनाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. इस शिकायत में पांच छात्राओं के नाम शामिल हैं. मामले की जांच सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सौंपी गई है.

एसडीएम विनय कुमार ने बताया कि साहूकुंज कॉलोनी के निवासियों ने विद्यार्थियों के आचरण के संबंध में शिकायत की थी कि इसको लेकर असुविधा हो रही है. जो वीडियो वायरल है, उसकी जांच के लिए सीओ बिलारी को बोला है. जांच के बाद कार्रवाई करेंगे. अब इस मामले में नाबालिग छात्रा के भाई की तहरीर पर 5 छात्राओं पर केस दर्ज हो गया है.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें 20 दिसंबर 2025 डेट दिख रही है, सीसीटीवी में छात्राओं की आवाज आ रही है कि 'पहन ले अच्छी लगेगी' और फिर बुरके में छात्रा किसी अन्य छात्रा का बुर्का पहन रही है.

