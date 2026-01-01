scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: किसी और को फंसाने के लिए सलमान ने भाई को मार दी गोली, एक गलती से ऐसे खुली पोल

बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र में पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश का खुलासा किया है. आरोपी सलीम ने अपने ही भाई नवाजिश को गोली मारकर दूसरों को फंसाने की योजना बनाई थी. पुलिस ने सलीम और नवाजिश को गिरफ्तार कर अवैध देशी पिस्टल और कारतूस बरामद किया है. हालांकि, पुलिस की गहन जांच में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया.

Advertisement
X
पुलिस ने दोनों भाई को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पुलिस ने दोनों भाई को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध 32 बोर की देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है.

थाना हल्दौर पुलिस के अनुसार 2 दिसंबर 2025 को ग्राम अम्हेड़ा के रहने वाले सलीम ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ नामजद अभियुक्तों ने उसके भाई नवाजिश पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे गोली उसके कंधे में लग गई और वह घायल हो गया. इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

खुद भाई को गोली मारकर झूठा मामला रचने का खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Salim shot his brother Nawazish in the shoulder to frame him in a false case
झूठी फायरिंग की साजिश का खुलासा, भाई को गोली मारकर दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा, ऐसे खुली पोल
a deranged young man held a girl hostage at knifepoint
बाजार में शॉपिंग करने आई नाबालिग बच्ची के गर्दन पर चाकू रखकर बनाया बंधक, वीडियो वायरल
पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है (Photo ITG)
बिजनौर में 4 डिग्री तापमान में हैवानियत... दबंगों ने दो भाइयों को बीच सड़क पर लिटाकर पीटा, Video वायरल
पुलिस को चॉकलेट का पैकेट दिखाता बच्चा.(Photo:Screengrab)
सिंगापुर से लौटे इंजीनियर के घर चोरी, बच्चों की चॉकलेट भी खा गए चोर
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Sanjeev Sharma/ITG)
पत्नी के मायके जाने से हुआ आहत, फिर पति ने फांसी पर झूलकर दे दी जान

जांच के दौरान पुलिस को कई अहम तथ्य मिले. पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि शुरुआती रूप से लगाए गए आरोप झूठे थे. पुलिस को पता चला कि इस पूरी घटना के पीछे खुद वादी सलीम और उसका भाई नवाजिश शामिल थे. जांच में अकबर,  शफीक और मकबूल उर्फ बुल्ला के नाम सामने आए.

Advertisement

पुलिस ने वांछित अभियुक्त सलीम और नवाजिश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया. बरामदगी के बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई.

अवैध पिस्टल के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान सलीम ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि गांव में पुरानी रंजिश और विवाद के चलते बदला लेने की योजना बनाई गई थी. साजिश के तहत यह तय किया गया कि नवाजिश को हल्की गोली मारकर कुछ लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा. इसी योजना के अनुसार 2 दिसंबर 2025 को सलीम ने खुद अपने भाई नवाजिश पर फायर किया. गोली उसके कंधे से होकर हाथ में लग गई, जिससे फायर आर्म इंजरी हुई.

घटना के बाद सलीम ने खुद पुलिस को सूचना दी और 112 के माध्यम से दोनों को अस्पताल भिजवाया, फिर निर्दोष लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दे दी. हालांकि, पुलिस की गहन जांच में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. फिलहाल हल्दौर पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement