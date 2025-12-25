फर्जी Instagram ID बनाई, हिंदू नाबालिग को फंसाया, चैट वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाने का बनाया दबाव

बिजनौर में फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से ब्लैकमेल का मामला सामने आया है. गांव सिरधनी के रहने वाले युवक समीर ने अपना नाम और धर्म छुपाते हुए अमन नाम से फर्जी आईडी बनाकर शहर की एक हिंदू नाबालिग लड़की से दोस्ती कर ली. दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई. लड़की उसे हिंदू समझकर बात करती रही.

जैसे-जैसे बातें बढ़ीं, युवक ने चैट वायरल करने की धमकी देकर लड़की पर जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. लड़की ने मना किया तो उसे फोटो और चैट वायरल करने की धमकियां दीं. युवक ने उसे अपने पास बुलाने की भी कोशिश की. परेशान लड़की ने बजरंग दल के जिला संयोजक अरुण चौधरी से संपर्क किया और पूरी घटना बताई.

धर्म छुपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया

अरुण चौधरी ने लड़की की मदद से योजना बनाई. लड़की ने युवक को शहर के एक चौराहे पर बुलाया. जैसे ही युवक पहुंचा और लड़की से बात कर संबंध बनाने का दबाव बनाया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया. उन्होंने युवक की पिटाई की और थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया जिसमें चैट और बातचीत के सबूत मौजूद थे.

लड़की की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. अब पुलिस युवक को जेल भेजने की तैयारी कर रही है. बजरंग दल के नेता अरुण चौधरी ने कहा कि बिजनौर में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं. कुछ विधर्मी लोग लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं. उनका भी यही हश्र होगा. उन्होंने हिंदू बच्चियों से ऐसे विधर्मियों से सावधान रहने की अपील की.

पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया

एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि संगठन के लोग मुस्लिम युवक को पकड़कर थाने लाए थे. जांच में पता चला कि वह नाम बदलकर लड़की से दोस्ती कर जबरन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. तहरीर पर मुकदमा कायम कर युवक को जेल भेजा जा रहा है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. लोग सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी है.

