दवाई लेकर लौट रहे दलित युवक से हैवानियत, पैर छूने को कहा, फिर सिर पर मारे जूते, Video

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां कुछ दबंगों द्वारा वाल्मीकि समाज के एक युवक के साथ की गई बर्बर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग युवक को रास्ते में रोकते हैं और पहले उससे अपने पैर पकड़वाते हैं. इसके बाद उस पर थप्पड़ बरसाए जाते हैं और फिर जूते से पीटा जाता है. जब इससे भी मन नहीं भरता तो युवक को लात घूंसों से मारा जाता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है.

यह वायरल वीडियो बिजनौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव धौकलपुर का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार वाल्मीकि समाज के इस युवक की जाट समाज के एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई थी. इसी बात से नाराज होकर जाट समाज के तीन युवकों ने दो दिन पहले उसे उस समय रोक लिया जब वह अपनी मां की दवाई लेकर लौट रहा था.

मां की दवाई लेकर लौट रहे युवक को दबंगों ने रास्ते में रोका

दबंग प्रवृत्ति के युवकों ने युवक को पहले पैर पकड़ने के लिए मजबूर किया. इसके बाद कान गरम करने की बात कहते हुए थप्पड़ मारे गए. फिर एक युवक ने जूता निकालकर उसे पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान दबंग यह कहते रहे कि दोबारा जाट समाज के व्यक्ति से झगड़ा किया तो अंजाम बुरा होगा. युवक लगातार माफी मांगता रहा और कान पकड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दबंगों ने पूरी घटना का वीडियो खुद बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो को कब्जे में लेकर उसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.



