UP: कांग्रेस कार्यकर्ताओं में 'दे दनादन', प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर जश्न के दौरान मारपीट, वीडियो

बिजनौर में प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुटों में मारपीट हो गई. फोटो सेशन के दौरान शुरू हुई बहस हाथापाई में बदल गई. घटना का वीडियो वायरल हुआ है. पार्टी नेताओं ने इसे गलतफहमी बताया और कहा कि मामले को सुलझा लिया गया है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट (Photo: Screengrab)
बिजनौर में सोमवार को कांग्रेस नेता और वायनाड से पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया. प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे. कार्यक्रम के दौरान केक काटा गया और इसके बाद फोटो सेशन चल रहा था.

फोटो खींचने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच पहले आपसी टोकाटाकी हुई. यह बहस धीरे धीरे बढ़ती चली गई और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हाथापाई की और माहौल पूरी तरह बिगड़ गया.

कांग्रेस कार्यकर्ता में जमकर हुई मारपीट

मारपीट के दौरान वहां मौजूद किसी कार्यकर्ता ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. इस घटना ने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है.

घटना के समय कांग्रेस के जिला स्तर के कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में मौजूद थे. हालांकि मारपीट के दौरान किसी तरह की गंभीर चोट की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस घटना को कार्यकर्ताओं के बीच हुई गलतफहमी बताया है. उनका कहना है कि यह विवाद आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया है.

किसी भी पक्ष में थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई

पार्टी नेताओं का दावा है कि किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और कांग्रेस के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

