भदोही में भीषण सड़क हादसा... दिल्ली से शव लेकर बिहार जा रही एम्बुलेंस कंटेनर से भिड़ी, 2 महिलाओं की मौत, गाड़ी के परखच्चे उड़े

एम्बुलेंस में सवार दो महिलाओं की मौत गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए. एम्बुलेंस दिल्ली से शव लेकर बिहार जा रही थी, तभी रस्ते में एक कंटेनर ट्रक से जा भिड़ी. 

भदोही में एम्बुलेंस हादसे का शिकार (Photo- itg)
यूपी के भदोही जिले में एक एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई. जिसके चलते एम्बुलेंस में सवार दो महिलाओं की मौत गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए. एम्बुलेंस दिल्ली से शव लेकर बिहार जा रही थी, तभी रस्ते में एक कंटेनर ट्रक से जा भिड़ी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है. 

यह घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपपुर में नेशनल हाइवे 19 पर सोमवार की सुबह हुई. बताया गया कि दिल्ली एम्स में भर्ती वरुण नाम के मरीज की मौत के बाद उसके परिजन एम्बुलेंस से शव लेकर बिहार जा रहे थे. इसी दौरान एम्बुलेंस चालक को झपकी आ जाने के कारण एम्बुलेंस हाइवे के किनारे खड़े एक कंटेनर ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए. 

इस दुर्घटना में वरुण की पत्नी ममता और एक रिश्तेदार की मौत हो गई. एम्बुलेंस सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रक का चालक-खलासी भी घायल हुआ है. फिलहाल, सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. 

पुलिस क्षेत्राधिकारी चमन चावडा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घायलों उपचार कराया जा रहा है. मृतकों के परिजनों को सूचना देने सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. 

एम्बुलेंस में सवार अमित कुमार ने बताया कि उनके मौसा वरुण का एक्सीडेंट हुआ था और दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. एम्बुलेंस से उनका शव ले जा रहे थे तभी रास्ते में भदोही में दर्दनाक घटना हो गई. एम्बुलेंस ड्राइवर को नींद आई और एम्बुलेंस ट्रक से भिड़ गई. दोनों मृतक महिलाओं में एक वरुण की पत्नी थी और एक बहन थी. 

