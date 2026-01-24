scorecardresearch
 
पैसों के विवाद में की गई इवेंट मैनेजर पूजा की हत्या, 10 फीट के गड्ढे में दफनाया... आरोपी पार्टनर गिरफ्तार

यूपी के बरेली में पैसों के लेनदेन को लेकर इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली लड़की की हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप उसके साथ काम करने वाला पार्टनर पर लगा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हत्या के बाद दस फीट का गड्ढा कर शव को दफना दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. हाफ एनकाउंटर में आरोपी को गोली लगी है. पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है.

बरेली में आरोपी का हाफ एनकाउंटर. (Photo: Screengrab)
बरेली से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पार्टनरशिप में पैसों के विवाद के चलते 30 साल की इवेंट मैनेजर पूजा राणा की गला दबाकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया. सबूत मिटाने के लिए पूजा की स्कूटी को पीलीभीत की नहर में फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी विमल कुमार को हाफ एनकाउंटर के दौरान अरेस्ट कर लिया है. 

पूजा राणा बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की रहने वाली थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी. 12 जनवरी को दोपहर के समय वह घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई और पूजा के भाई मनोज राणा ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

इस दौरान पता चला कि पूजा राणा अपने पार्टनर विमल कुमार के साथ एक गाड़ी से हाफिजगंज की तरफ गई है. पुलिस उसके पीछे लग गई. कई दिन तक तलाश चलती रही. इसके बाद विमल कुमार आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बता दी.

आरोपी ने बताया कि वह और पूजा साथ में इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे. पूजा के कुछ पैसे उस पर बकाया थे. नशे के दौरान पूजा ने उससे पैसों की मांग की और उनके बीच विवाद हो गया. गुस्से में उसने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को नकटिया नदी के जंगल क्षेत्र में 10 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया. उसकी स्कूटी को पीलीभीत की बड़ी नहर में फेंक दिया.

पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. जब पुलिस पीलीभीत से स्कूटी बरामद कर लौट रही थी तो रामगंगा कॉलोनी के पास आरोपी ने बताया कि उसने पूजा का मोबाइल यहां छुपाया हुआ है, लेकिन उसने वहां लोडेड तमंचा छुपा रखा था. उसी तमंचे से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जो आरोपी विमल के दाहिने पैर में लग गई, इस दौरान पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया. घायल हालत में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

