पैसों के विवाद में की गई इवेंट मैनेजर पूजा की हत्या, 10 फीट के गड्ढे में दफनाया... आरोपी पार्टनर गिरफ्तार

बरेली से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पार्टनरशिप में पैसों के विवाद के चलते 30 साल की इवेंट मैनेजर पूजा राणा की गला दबाकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया. सबूत मिटाने के लिए पूजा की स्कूटी को पीलीभीत की नहर में फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी विमल कुमार को हाफ एनकाउंटर के दौरान अरेस्ट कर लिया है.

पूजा राणा बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की रहने वाली थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी. 12 जनवरी को दोपहर के समय वह घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई और पूजा के भाई मनोज राणा ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

इस दौरान पता चला कि पूजा राणा अपने पार्टनर विमल कुमार के साथ एक गाड़ी से हाफिजगंज की तरफ गई है. पुलिस उसके पीछे लग गई. कई दिन तक तलाश चलती रही. इसके बाद विमल कुमार आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बता दी.

आरोपी ने बताया कि वह और पूजा साथ में इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे. पूजा के कुछ पैसे उस पर बकाया थे. नशे के दौरान पूजा ने उससे पैसों की मांग की और उनके बीच विवाद हो गया. गुस्से में उसने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को नकटिया नदी के जंगल क्षेत्र में 10 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया. उसकी स्कूटी को पीलीभीत की बड़ी नहर में फेंक दिया.

पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. जब पुलिस पीलीभीत से स्कूटी बरामद कर लौट रही थी तो रामगंगा कॉलोनी के पास आरोपी ने बताया कि उसने पूजा का मोबाइल यहां छुपाया हुआ है, लेकिन उसने वहां लोडेड तमंचा छुपा रखा था. उसी तमंचे से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जो आरोपी विमल के दाहिने पैर में लग गई, इस दौरान पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया. घायल हालत में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

