बरेली की आशिया बनी अंशिका, हिंदू प्रेमी संग मंदिर में लिए सात फेरे... मेले में हुई थी दोनों की मुलाकात

उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम युवती आशिया ने अपने प्रेमी मोनू से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी रचा ली. इसी के साथ आशिया अब अंशिका हो गईं और सनातन धर्म अपना लिया. दोनों की शादी बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में पंडित केके शंखधार ने कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराई.


बरेली में आशिया ने हिंदू प्रेमी से रचाई शादी. (Photo: Screengrab)
बरेली में आशिया ने हिंदू प्रेमी से रचाई शादी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बरेली में आशिया नाम की मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी मोनू के साथ प्रेम विवाह कर लिया. इसी के साथ सनातन धर्म अपनाने हुए आशिया नाम बदलकर अब अंशिका हो गई हैं. दोनों की शादी बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पंडित केके शंखधार ने कराई. दोनों ने मंदिर में सात फेरे लिए.

अंशिका (पूर्व नाम आशिया) ने बताया कि करीब चार साल पहले उसकी मुलाकात भोजीपुरा क्षेत्र में आयोजित एक मेले के दौरान मोनू से हुई थी. उस समय वह अपनी बहन के घर आई हुई थी और मेले में घूमने गई थी. अंशिका ने बताया कि वह पिछले चार वर्षों से सनातन धर्म को मानती आ रही थी और नियमित रूप से मंदिर भी जाती थी. उसका कहना है कि वह सनातन परंपराओं से प्रभावित रही है. मोनू से मिलने के बाद उसने हिंदू रीति-रिवाजों को और करीब से समझा और अपनाया.

बरेली की आशिया बनी अंशिका, हिंदू प्रेमी संग मंदिर में लिए सात फेरे... मेले में हुई थी दोनों की मुलाकात

अंशिका ने इस्लाम छोड़ने के पीछे अपने कारण भी स्पष्ट किए. उसने कहा कि इस्लाम में तीन तलाक, हलाला और हिजाब जैसी प्रथाएं उसे पसंद नहीं थीं. उसका कहना है कि इन प्रथाओं की वजह से महिलाओं को खुलकर और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की आजादी नहीं मिलती. उसने बताया कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है.

बरेली की आशिया बनी अंशिका, हिंदू प्रेमी संग मंदिर में लिए सात फेरे... मेले में हुई थी दोनों की मुलाकात

अगस्त मुनि आश्रम के महंत पंडित केके शंखधार ने फोन पर बताया कि युवती और युवक की ओर से सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई. इसके बाद युवती का शुद्धिकरण और घर वापसी की प्रक्रिया कराई गई, फिर सनातन धर्म के अनुसार विवाह कराया गया. महंत के अनुसार, यह पूरा विवाह युवती की स्वेच्छा से किया गया है और किसी तरह का दबाव नहीं था.

बरेली की आशिया बनी अंशिका, हिंदू प्रेमी संग मंदिर में लिए सात फेरे... मेले में हुई थी दोनों की मुलाकात

युवती ने कहा कि मैं थाना मीरगंज एरिया की रहने वाली हूं. चार भाई, दो बहन हैं. कुल 6 भाई बहन हैं. मेरी उम्र 20 वर्ष है. मोनू के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूं. अंशिका ने कहा कि मेरी मोनू से मुलाकात भोजीपुरा के एक मेले में हुई थी. उस एरिया में हमारी बहन रहती हैं. उन्हीं के घर पर आना जाना था तो एक बार मेला घूमने गए थे.

मोनू से मुलाकात हुई तो पहली ही नजर में प्यार हो गया. हम लोगों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया. फिर बातें होने लगीं. फिर मुलाकात हुई और प्यार हो गया. एक दिन मोनू ने मन की बात कह दी. फिर हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. मुझे तीन तलाक और हलाला जैसी बातें पसंद नहीं हैं. मुझे अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना पसंद है.

