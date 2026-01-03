scorecardresearch
 
शादी का झांसा, दुष्कर्म और दहेज मांगकर शादी से इंकार, सऊदी से लौटते ही पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

यूपी के बांदा में शादी का झांसा देकर युवती से कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाला आरोपी नवाज़ुद्दीन उर्फ सद्दाम सऊदी से लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ने दहेज की मांग कर शादी से इंकार किया था. पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ, एसपी ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शादी का झांसा देकर कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी नवाज़ुद्दीन उर्फ सद्दाम को पुलिस ने सऊदी अरब से लौटते ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी ने पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा करके लगातार दुष्कर्म किया. बाद में दहेज में गाड़ी और पैसे की मांग की, युवती के मना करने पर शादी से इनकार कर सऊदी भाग गया.

पीड़िता ने परेशान होकर पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. चिल्ला थाना क्षेत्र की पुलिस ने युवती की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को फरार घोषित किया. इस दौरान एसपी ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.

यह भी पढ़ें: बांदा: घर में अकेली युवती से जबरन दुष्कर्म, विरोध करने पर की मारपीट, परिजनों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

सऊदी से लौटते ही दबोचा गया इनामिया आरोपी

पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी और आरोपी की तलाश में लगी रही. सऊदी से लौटते ही नवाज़ुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. DSP राजवीर गौर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और दहेज की मांग करने का मुकदमा दर्ज किया गया था.

अब आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश है कि शादी का झांसा देकर महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

पुलिस का संदेश और कानूनी कार्रवाई

एसपी और DSP की टीम ने बताया कि ऐसे अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपी चाहे विदेश में हों, उन्हें भी पकड़ कर न्याय के सामने लाया जाएगा. बांदा पुलिस की यह कार्रवाई अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी भी है कि महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को छोड़ने की नीति नहीं अपनाई जाएगी.

