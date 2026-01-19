scorecardresearch
 
3 साल की बेटी की मौत, पत्नी ICU में, अब आरोपी सिपाही की भी संदिग्ध मौत

बांदा में पत्नी और तीन साल की बेटी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पुलिसकर्मी का शव यमुना नदी से बरामद किया गया है. मृतक की पहचान गौरव यादव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार घटना के बाद से वह लापता था और पुल के पास उसका मोबाइल मिला था. SDRF टीम उसकी तलाश कर रही थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

नदी में मिली पुलिसकर्मी की लाश (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपनी ही पत्नी और मासूम बेटी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पुलिसकर्मी का शव यमुना नदी से बरामद किया गया है. इस घटना पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गौरव यादव (35) के रूप में हुई है, जो पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (PRV) चालक के तौर पर मरका थाना क्षेत्र में तैनात था. थाना प्रभारी मिथलेश सिंह ने बताया कि गौरव का शव यमुना नदी में असोथर यमुना पुल के पास तैरता हुआ मिला. नाविकों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया.

पत्नी और बेटी पर हमला करने वाले पुलिसकर्मी का मिला शव

जानकारी के मुताबिक, 14 जनवरी की रात घरेलू विवाद के दौरान गौरव यादव ने अपनी पत्नी शिवानी और तीन साल की बेटी परी पर हमला किया था. इस हमले में मासूम परी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी शिवानी गंभीर हालत में कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है.

यमुना पुल के पास मिला मोबाइल

घटना के बाद गौरव यादव अचानक लापता हो गया था. पुलिस को उसी रात यमुना पुल के पास उसका मोबाइल फोन और कुछ निजी सामान मिले थे, जिसके आधार पर आशंका जताई गई कि उसने नदी में छलांग लगा दी है. इसके बाद SDRF की टीम को उसकी तलाश में लगाया गया था.

कई दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार सोमवार को उसका शव यमुना नदी से बरामद किया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है.
 

