स्कूल-कॉलेज, छात्र और गांजे की सप्लाई... ऑपरेशन ईगल के तहत 8 तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने ऑपरेशन ईगल के तहत अवैध नशे की तस्करी करने वाले एक संगठित गैंग को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि यह गैंग स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को नशे की सप्लाई करता था. मध्य प्रदेश से नशे की खेप लाकर बांदा में खपाने वाले इस गिरोह के 8 तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये की नगदी, भारी मात्रा में अवैध गांजा, हथियार और वाहन बरामद किया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

रात की गश्त में मिली सूचना, बोलेरो की घेराबंदी

दरअसल, अतर्रा थाना पुलिस रात के समय गश्त पर थी. इसी दौरान पुलिस को एक बोलेरो गाड़ी के जरिए अवैध गांजे की तस्करी की सूचना मिली. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर बोलेरो को रोका और तलाशी ली.

तलाशी के दौरान गाड़ी से गांजे की खेप बरामद हुई, जिसके बाद मौके से 8 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

लाखों की नगदी, गांजा और हथियार बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजे की बिक्री से जुड़े 3 लाख रुपये से ज्यादा नकद बरामद किए हैं. इसके साथ ही 24 किलोग्राम सूखा गांजा भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी गई है.

इसके अलावा मौके से 8 मोबाइल फोन, एक बोलेरो गाड़ी, 3 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक यह गैंग मध्य प्रदेश के रास्ते से नशा लाकर बांदा में सप्लाई करता था.

छात्रों को बनाया जा रहा था निशाना, जांच जारी

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को नशे की सप्लाई करता था. पुलिस लंबे समय से इस गैंग पर नजर बनाए हुए थी और सही मौके का इंतजार किया जा रहा था.

डीएसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि ऑपरेशन ईगल के तहत अतर्रा कोतवाली पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब यह भी जांच की जा रही है कि यह गिरोह और किन-किन इलाकों में नशे की खरीद-बिक्री करता था. पुलिस ने साफ किया है कि सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

