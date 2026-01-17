scorecardresearch
 
UP: केन नदी किनारे मिली खून से सनी लाश, अधेड़ की दिनदहाड़े हत्या से इलाके में हड़कंप

बांदा में नरैनी कोतवाली क्षेत्र के जमवारा गांव के पास केन नदी किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का खून से सना शव मिला है. मृतक के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान मिले हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अज्ञात शव की पहचान की जा रही है.(Photo: Representational)
अज्ञात शव की पहचान की जा रही है.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी के किनारे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. नरैनी कोतवाली क्षेत्र के जमवारा गांव में नदी की ओर जाने वाले रास्ते के पास झाड़ियों के बीच शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के सिर और चेहरे पर गहरे वार के निशान हैं और कपड़े खून से पूरी तरह सने हुए हैं.

दिन के समय रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जब शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इलाके को घेर लिया. शुरुआती जांच में पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या की है.

फोरेंसिक टीम ने की जांच, तीन टीमें लगीं खुलासे में

घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधिकारियों ने आसपास के इलाके का मुआयना किया और जल्द से जल्द मामले के खुलासे के निर्देश दिए.

पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. आसपास के गांवों और रास्तों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि मृतक कौन है और उसकी हत्या किन परिस्थितियों में की गई.

शव की पहचान में जुटी पुलिस

डीएसपी कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार को नरैनी थाना क्षेत्र के जमवारा गांव से स्थानीय चौकीदार द्वारा सूचना मिली थी कि गांव के जंगल में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया.

उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने मौके का मुआयना किया है. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है. फिलहाल शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है. डीएसपी ने कहा कि शव पहचान के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द मामले के खुलासे का दावा कर रही है.

