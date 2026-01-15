scorecardresearch
 
कलश यात्रा में हाथी, ऊंट और घोड़े... बांदा में बागेश्वर बाबा की कथा से पहले आस्था में डूबा शहर

यूपी के बांदा में बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की हनुमान कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई. यात्रा में 11 हजार से अधिक महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर हिस्सा लिया. इस दौरान हाथी, ऊंट और घोड़ा आकर्षण का केंद्र रहा. यात्रा रामलीला मैदान से राइफल क्लब काली देवी मंदिर तक निकाली गई.

भव्य कलश यात्रा. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की हनुमान कथा और दरबार से पहले गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई. इस कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर हिस्सा लिया. यात्रा को लेकर पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. रामभक्त ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-झूमते नजर आए.

कलश यात्रा में हाथी, ऊंट और घोड़े आकर्षण का केंद्र रहे. रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं और भगवा झंडों के साथ चल रहे श्रद्धालु शहर की सड़कों पर आस्था का दृश्य पेश कर रहे थे. यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर काली देवी मंदिर स्थित राइफल क्लब मैदान में जाकर संपन्न हुई.

11 हजार महिलाओं की सहभागिता का दावा

आयोजकों के अनुसार, इस भव्य कलश यात्रा में 11 हजार से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया. यात्रा में जिले के सम्मानित लोग, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. रामभक्ति में डूबे श्रद्धालु पूरे रास्ते जय श्रीराम के जयकारे लगाते नजर आए.

आयोजकों का कहना है कि बुंदेलखंड में यह पहली बार है जब बागेश्वर बाबा का दरबार लगने जा रहा है. इसी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थीं.

बांदा

16 जनवरी से शुरू होगी हनुमान कथा

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की हनुमान कथा 16 जनवरी से शुरू होगी. यह कथा 20 जनवरी तक चलेगी. कथा स्थल शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर मवई बाईपास मैदान में तय किया गया है. आयोजकों और जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए हैं.

आयोजक प्रवीण सिंह ने बताया कि आज का दिन बांदा के लोगों के लिए उत्सव का दिन है. उन्होंने कहा कि कलश यात्रा में महिलाओं की भारी संख्या में भागीदारी से साफ है कि लोगों में बाबा की कथा को लेकर जबरदस्त श्रद्धा और उत्साह है.

पुलिस-प्रशासन रहा सतर्क

कलश यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा. जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई.

बांदा

वहीं, एसपी पलाश बंसल ने आम जनता से अपील की है कि वे यात्रा और कथा के दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

---- समाप्त ----
