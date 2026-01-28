scorecardresearch
 
किताब की जगह थमा दी झाड़ू... स्कूली बच्चों से इकट्ठा करवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप

UP के बांदा जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां बच्चों को राष्ट्र के गौरव और शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया जाना चाहिए था, वहीं बंथरी प्राथमिक विद्यालय-2 के शिक्षकों ने मासूम बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दी.

26 जनवरी पर बच्चों से लगवाया झाड़ू.(Photo:Screengrab)
UP के बांदा में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है. जहां शिक्षकों ने पढ़ने की उम्र में जहां बच्चों के हाथों में कॉपी किताब होने चाहिए थी, लेकिन उन्होंने झाड़ू थमा दिया और पूरे कैम्पस में झाड़ू लगवा डाला. बेचारे बच्चे झूल फांकते रहे. बच्चों को झाड़ू लगाता देख मौके से किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में लोग शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. 

वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया है और खंड शिक्षा अधिकारी को मामले के जांच करने के आदेश दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तो वैसे भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अतिदयनीय है. दूसरी तरफ पढ़ाने की बजाय इन बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है.

वायरल वीडियो बांदा के कमासिन ब्लॉक के बंथरी प्राथमिक विद्यालय-2 का बताया जा रहा है. वीडियो ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो 26 जनवरी के बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल के शिक्षकों की ओर से हाथों में किताब की जगह झाड़ू थमा दी और उनसे पूरे स्कूल कैम्पस की सफाई कराई गई. 

वायरल वीडियो के साफ दिखाई दे रहा है कि छात्र छात्राएं झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं. जिसके बाद मौके से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई ही सही तरीके से नहीं हो पा रही. इस तरह के कार्य उन बच्चों से कराना नियमों के विरुद्ध है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA अव्यक्त राम तिवारी ने वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में लिया हैण् मामले में खण्ड शिक्षा अधिकारी ABSA से जांच कराने के निर्देश दिए हैं. ABSA ने बताया कि स्कूल प्रशासन से जानकारी ली जा रही है कि आखिर बच्चों से ये सब क्यों कराया जा रहा है? जांच करके आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

