बांदा में ज्वैलरी शॉप से लाखों के आभूषण की लूट, सोने से भरा डिब्बा लेकर भागे बदमाश- VIDEO

बांदा में एक सोने-चांदी की दुकान से बदमाश लाखों का जेवरात लूट ले गए. चोरी की इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें बदमाश लूट के बाद बाइक से भागते दिख रहे हैं.

बांदा में बदमाशों ने लाखों का आभूषण लूटा. (Photo: Screengrab)
यूपी के बांदा में कालिंजर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में दिनदहाड़े लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गयी. अचानक दो बाइक सवार ग्राहक बनकर आये और चंद सेकंडों में सोने के जेवरातों से भरा डिब्बा लूट फरार हो गए. बदमाशों को भागता देख पीछे-पीछे दुकानदार भी दौड़ता रहा लेकिन पकड़ न सका. बदमाशों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी. 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर लिया है. DSP का कहना है कि मामले में तीन टीमों को लगाया गया है. जल्द ही सभी बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा. वहीं दिनदहाड़े हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है.

आपको बता दें कि बांदा के टूरिस्ट इलाके के कालिंजर के मुख्य बस स्टैंड पर एक सोने-चांदी की दुकान है. जहां सोमवार दोपहर बाइक से दो युवक ग्राहक बनकर आये. इस दौरान दुकान मालिक बृजनंदन सोनी बैठे थे, दोनों युवक लॉकेट लेने की बात करते रहे, इसी बीच दुकानदार को बातों में उलझकर दोनों ने सोने के गहनों से भरे दो डिब्बे पार कर दिए और भागने लगे. जब दुकानदार को पता चला तो उसके होश उड़ गए.

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

दुकानदार ने बदमाशों को दौड़ाया भी लेकिन पकड़ न सका. दुकानदार का कहना है कि बदमाश 110 ग्राम सोने के गहने ले गए हैं. जिसकी कीमत 15 लाख रुपये से ज्यादा है. बदमाशों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी.

बांदा के DSP कृष्ण कांत त्रिपाठी ने बताया कि थाना कालिंजर क्षेत्र में एक व्यापारी को भ्रमित कर कुछ बदमाशों द्वारा सामान ले जाने की घटना प्रकाश में आयी है. पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच की जा रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. मामले में fir भी दर्ज कर ली गई है. 

