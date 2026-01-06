दरवाजा खटखटाया और खोलते ही तान दी पिस्टल... गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूट

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हथियारबंद लुटेरे एक रिटायर्ड लेखपाल के घर में घुस गए और पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया. फिर करीब 45 मिनट में 84 लाख रुपये से ज़्यादा के गहने और कैश लेकर फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम करीब 7.30 बजे चार नकाबपोश लोग दो मोटरसाइकिलों पर घर आए और AIIMS पुलिस स्टेशन इलाके में राजही मौर्य चौराहे के पास 70 साल के बलेंद्र सिंह के घर का दरवाज़ा खटखटाया.

महिला के गहने भी उतरवा ले गए चोर

जैसे ही सिंह ने दरवाज़ा खोला, हमलावरों में से एक ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल रख दी और उन्हें अंदर धकेल दिया. जबकि बाकी लोग हथियार लहराते हुए पीछे-पीछे आए. पुलिस ने बताया कि जब सिंह ने शोर मचाने की कोशिश की, तो उन्हें पिस्तौल के बट से सिर पर मारा गया. जिससे वह घायल हो गए.

इसके बाद लुटेरों ने सिंह की पत्नी उषा, बहू कल्पना और साली पूर्णिमा को एक साथ लेकर सोने के गहने उतारने के लिए मजबूर किया. जिसके बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया. पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने सिंह के दो पोतों के सिर पर पिस्तौल तानकर उन्हें भी धमकाया और अलमारियों की चाबियां मांगी. जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा के डर से महिलाओं ने चाबियां दे दीं.

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

सिंह के छोटे भाई तेज बहादुर सिंह, जो आंखों से देख नहीं सकते और बरामदे में आराम कर रहे थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया. पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस टीमें संदिग्धों की पहचान करने के लिए इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही हैं.

चोरी का एक सीसीटीवी भी सामने सामने आया है. जिसमें चोर घर के बाहर गली में दिख रहे हैं और सबकी आयु 20 साल के आसपास की बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिनव त्यागी ने कहा कि छापेमारी जारी है. जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा.

पुलिस ने यह भी बताया कि उनके एक चचेरे भाई की सीमेंट की भी दुकान है. उनका घर भी 50 मीटर की दूरी पर है. घर में घुसते समय बदमाशों ने सीमेंट के पैसे के बारे में पूछा. लूटपाट के दौरान बदमाश लगातार 50 लाख रुपये नकद के बारे में पूछते रहे और दावा करते रहे कि यह जानकारी उन्हें उनके आदमी ने दी है.

बालेन्द्र सिंह ने बताया कि उनके चचेरे भाई नरेंद्र सिंह की गिट्टी-बालू की दुकान है. बदमाश मानकर आए थे कि घर या दुकान में यह भारी मात्रा में नकदी रखी है.

