पूरे परिवार को खत्म करने की धमकियां, फिर पिता ने मासूम बेटे की गला दबाकर कर दी हत्या और शव को...

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को नाव से यमुना नदी में फेंक दिया. मां की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. शव की तलाश जारी है.

मासूम बच्चे की फाइल फोटो. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पैलानी थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही डेढ़ वर्षीय इकलौते बेटे की हत्या कर दी. इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए मासूम के शव को नाव से यमुना नदी में फेंक दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. बच्चे की मां ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार यह खौफनाक वारदात पति-पत्नी के आपसी विवाद के बाद हुई. आरोपी ने नशे की हालत में अपने बेटे को घर से उठाया और बाद में उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई नाव भी बरामद कर ली है, जबकि मासूम के शव की तलाश अब भी जारी है.

यह भी पढ़ें: बांदा में ज्वैलरी शॉप से लाखों के आभूषण की लूट, सोने से भरा डिब्बा लेकर भागे बदमाश- VIDEO

मायके आया था आरोपी पिता

दरअसल, यह मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है. आरोपी राजेंद्र फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वह अपनी पत्नी शारदा से मिलने उसके मायके आया था. इसी दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. झगड़े के बाद राजेंद्र अपने डेढ़ वर्षीय बेटे कार्तिक को लेकर घर से निकल गया.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राजेंद्र ने बेटे का पहले गला दबाकर हत्या की. इसके बाद शव को नाव में रखकर यमुना नदी की तेज धारा में फेंक दिया और फरार हो गया. जब मां की नींद खुली और बच्चा नहीं मिला, तो उसने तलाश की और फिर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. बाद में आरोपी पिता को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान राजेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने बच्चे की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया है.

परिजनों ने बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी है और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहता था. पहले उसकी दो बच्चियों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था. वह अक्सर पूरे परिवार को खत्म करने की बातें करता था.

पुलिस का बयान

डीएसपी राजवीर ने बताया कि महिला की सूचना पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया था. 9 जनवरी को पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की. पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर शव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण अभी शव बरामद नहीं हो सका है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. मासूम बेटे की हत्या से मां का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

