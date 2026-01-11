अंडा बनाने को तैयार नहीं हुई पत्नी, बीच सड़क पर हुआ ड्रामा, फिर पति ने उठाया खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मामूली घरेलू विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि एक युवक ने मानसिक तनाव में आकर अपनी जान दे दी. घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले की है, जहां 28 वर्षीय शुभम ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

बताया जा रहा है कि शुभम पेंटिंग का काम करता था और रोज की तरह काम से लौटकर घर आया था. घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी से अंडा करी बनाने को कहा, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई.

सड़क तक पहुंचा पति-पत्नी का झगड़ा

परिजनों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि शुभम की पत्नी घर छोड़कर सड़क पर चली गई. इस पर शुभम और उसकी मां भी पीछे-पीछे बाहर गए और पत्नी को पकड़कर वापस घर लाए. इसी दौरान मोहल्ले में लोगों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ी, जिससे शुभम को समाज में बदनामी का डर सताने लगा.

परिजनों का कहना है कि सड़क पर हुए इस झगड़े के बाद शुभम काफी तनाव में आ गया था. उसे लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे और उसकी इज्जत खराब हो गई है. इसी मानसिक दबाव में उसने घर के अंदर मौका पाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

मां ने लगाए बहु पर आरोप

मृतक की मां मुन्नी देवी ने बताया कि शुभम की शादी पिछले साल अप्रैल में हुई थी और अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि बहु पहले भी कई बार झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी. शुभम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी.

मृतक की फाइल फोटो.

मां ने यह भी बताया कि शुभम कभी-कभी शराब पी लेता था, जिसे लेकर पत्नी नाराज रहती थी और उसे मना करती थी. इन बातों को लेकर भी दोनों के बीच पहले विवाद हो चुका था. घटना के बाद परिवार सदमे में है.

पुलिस का बयान और जांच

घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. अपर पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक ने बताया कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के आपसी विवाद की बात सामने आई है.

पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

