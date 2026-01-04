scorecardresearch
 
सावधान! बाजार में चल रहे हैं जाली नोट? बांदा में नकली नोटों का धंधा करने वाले दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

बांदा में नकली नोटों के कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 500 रुपये के एक लाख 12 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था. एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में नकली नोट बनाने के उपकरण भी मिले हैं. पुलिस जांच में जुटी है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा में नकली नोट के कारोबार का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बाजार में 500 रुपये के नकली नोट चलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर दो विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 500 रुपये के कुल एक लाख 12 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं. हैरानी की बात यह है कि बरामद सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर अंकित था, जिससे साफ होता है कि नोट बेहद शातिर तरीके से तैयार किए गए थे.

दुकानदार से ठगी के बाद खुली पोल

दरअसल, पूरा मामला तब सामने आया जब बांदा के एक दुकानदार को किसी व्यक्ति ने 500 रुपये का नकली नोट देकर सामान खरीद लिया. बाद में नोट की जांच करने पर उसके नकली होने की पुष्टि हुई. इसके बाद बाजार में नकली नोट को लेकर हो-हल्ला मच गया और दुकानदारों में दहशत फैल गई. इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई.

सूचना मिलने के बाद पुलिस की दो टीमें अलग-अलग स्तर पर जांच में जुट गईं. इसी दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि कुछ लोग बड़ी मात्रा में नकली नोट बाजार में खपाने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को धर दबोचा.

बांदा

महोबा के दो आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजाराम और राहुल के रूप में हुई है. दोनों आरोपी महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से कुल एक लाख 12 हजार 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे असली नोटों की तरह दिखने वाले नकली नोट बनाकर उन्हें बाजार में चलाने की तैयारी कर रहे थे.

आरोपियों ने यह भी बताया कि सभी नकली नोटों पर एक ही सीरियल नंबर छापा गया था. इनके पास से नकली नोट छापने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिससे यह साफ हो गया कि यह पूरा कारोबार योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था.

पुलिस का बयान, मुकदमा दर्ज

इस पूरे मामले पर एएसपी मेविस टॉक ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नकली नोट चलने की सूचना मिली थी. जांच और पूछताछ में सामने आया कि कुछ लोग अपने घर में नकली नोट प्रिंट कर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी कर रहे थे. कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

एएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हो सकते हैं. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बाजार में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

---- समाप्त ----
