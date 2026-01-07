scorecardresearch
 
घने कोहरे में नहीं दिखा रास्ता, नाले में गिर गया शख्स… घंटों बाद पानी में उतराता दिखा शव, परिजनों में मचा कोहराम

यूपी के बांदा में घने कोहरे के बीच एक व्यक्ति को रास्ता नजर नहीं आया. वह साइकिल सहित नाले में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. घंटों बाद उसका शव नाले के पानी में उतराता मिला. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

घने कोहरे के बीच नाले में गिरा शख्स. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बांदा में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का कहर लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है. कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है. ऐसा ही हादसा बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां घने कोहरे के कारण रास्ता न दिखने से एक व्यक्ति नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई.

मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के महेंदू गांव का है. यहां रहने वाले 45 वर्षीय घनश्याम मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिजनों के मुताबिक, घनश्याम मंगलवार देर शाम किसी काम से बाहर गए थे. वापस लौटते समय इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था. सड़क पर आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था.

घनश्याम साइकिल पर थे. रास्ते में एक नाले की पुलिया पड़ती है, लेकिन कोहरे की वजह से घनश्याम को सड़क और पुलिया का अंदाजा नहीं हो सका. इसी दौरान वह साइकिल समेत पुलिया के नीचे नाले में जा गिरे. अंधेरा और कोहरा इतना घना था कि किसी को घटना की जानकारी नहीं हो पाई.

काफी देर तक जब घनश्याम घर नहीं पहुंचे तो परिजन चिंतित हो गए. उन्होंने आसपास तलाश शुरू की, रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका.

इसके बाद ग्रामीणों की नजर नाले के पानी में उतराते शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान घनश्याम के रूप में हुई. यह देखते ही परिवार में कोहराम मच गया. पत्नी, बच्चों और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

परिजनों ने बताया कि घनश्याम तेल पिराने गए थे और लौटते समय यह हादसा हो गया. वह अकेले कमाने वाले सदस्य थे. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके पर पंचनामा की कार्रवाई की गई.

चिल्ला थाना के प्रभारी निरीक्षक अनूप दुबे ने बताया कि मृतक घनश्याम तेल पिराने गए थे. घर लौटते समय घने कोहरे के कारण रास्ता न दिखने से नाले में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
