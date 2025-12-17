कोहरे में स्विफ्ट कार ने चेंज की लेन, टक्कर से उछलकर दूर गिरा बाइकर... गुरुग्राम में एम्बिएंस मॉल के सामने भीषण हादसा

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग का कहर देखने को मिला. दिल्ली से गुरुग्राम आते समय AMBIENCE MALL के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्विफ्ट कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई.

इस पूरे हादसे की तस्वीर उस बाइक पर लगे फ्रंट कैमरे में कैद हो गई, जो पीड़ित बाइकर्स के ठीक पीछे आ रहे थे. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दुर्घटना कार के अचानक लेन बदलने के चलते हुई. हादसे का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. देखें Video:-

इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह घटना गुरुग्राम में सड़कों पर बढ़ती तेज रफ्तार और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के गंभीर परिणामों को दर्शाती है.

