scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोहरे में स्विफ्ट कार ने चेंज की लेन, टक्कर से उछलकर दूर गिरा बाइकर... गुरुग्राम में एम्बिएंस मॉल के सामने भीषण हादसा

Gurugram Accident Viral Video: वीडियो में साफ दिख रहा है कि घने कोहरे के बीच स्विफ्ट कार अचानक लेन बदलती है, जिससे बाइक सवार बाइकर को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिलता और वह कार से टकराकर सड़क पर कई फीट दूर उछल जाता है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइकर कई पलटियां खाता हुआ दूर जा गिरा.

Advertisement
X
हादसे की तस्वीर कैमरे में कैद.(Photo:Screengrab)
हादसे की तस्वीर कैमरे में कैद.(Photo:Screengrab)

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग का कहर देखने को मिला. दिल्ली से गुरुग्राम आते समय AMBIENCE MALL के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्विफ्ट कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई.

इस पूरे हादसे की तस्वीर उस बाइक पर लगे फ्रंट कैमरे में कैद हो गई, जो पीड़ित बाइकर्स के ठीक पीछे आ रहे थे. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दुर्घटना कार के अचानक लेन बदलने के चलते हुई. हादसे का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. देखें Video:- 

इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

man handcuffed
स्कूल वैन रोककर 12वीं के छात्र को दिखाई 'गन', कॉलेज के चार लड़के गिरफ्तार 
लिंक्डइन पर ‘फुल-टाइम गर्लफ्रेंड’ की जॉब पोस्ट डालने वाले गुरुग्राम के शख्स की पोस्ट वायरल हो गई. (Photo: LinkedIN)
लिंक्डइन पर 'फुल-टाइम गर्लफ्रेंड' की वैकेंसी! गुरुग्राम के शख्स की पोस्ट पर 26 आवेदन 
गुरुग्राम बना लग्जरी मार्केट का हब
मिडिल-क्लास हो या अल्ट्रा-रिच, क्यों हर कोई गुरुग्राम और नोएडा में खरीद रहा है घर 
भाई-बहन ने पड़ोसी के कार में लगाई आग. (Photo: Representational )
गुरुग्राम: भाई-बहन ने बाहर खड़ी पड़ोसी की 2 कारों में लगाई आग, वजह कर देगी हैरान!  
haryana farmer
हरियाणा में 1.38 करोड़ किसानों की बनेगी Farm ID, आधार OTP से होगा रजिस्ट्रेशन 

यह घटना गुरुग्राम में सड़कों पर बढ़ती तेज रफ्तार और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के गंभीर परिणामों को दर्शाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement