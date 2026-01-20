scorecardresearch
 
'भइया, मैंने तवा उठाकर शिवानी को...', बेटी की हत्या और पत्नी पर हमले के बाद सिपाही ने भाई को किया था फोन

बांदा में तवे से हमला कर बेटी की हत्या और पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने वाले सिपाही गौरव यादव का शव यमुना नदी से बरामद किया गया है. वारदात के बाद लापता हुए सिपाही का एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह घटना की जानकारी परिजनों को देता सुनाई दे रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

बेटी की हत्या के बाद सिपाही ने भाई को किया था फोन (Photo: ITG)
बेटी की हत्या के बाद सिपाही ने भाई को किया था फोन (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में तवे से ताबड़तोड़ हमला कर बेटी की हत्या और पत्नी को बुरी तरह घायल करने वाले सिपाही गौरव यादव का शव को पुलिस ने यमुना नदी से बरामद किया है. सिपाही ने बीते 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन घरेलू कलह के चलते वारदात को अंजाम दिया था, इसके बाद वह दोनों को कमरे में बन्द करके फ़रार हो गया था.

हत्या के बाद सिपाही ने किया था फोन

मामले में सिपाही का शव बरामद होने के बाद मालूम हुआ कि वारदात के ठीक बाद उसने अपने परिजनों को फोन करके घटना की जानकारी दी थी. जिसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो सिपाही के नदी में कूदने से पहले का है, जिसमे वो अपने परिजनों को घटना की जानकारी दे रहा है. हालांकि, हम ऑडियो की पुष्टि नही करते. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. 

यमुना में कूदकर दे दी जान

आपको बता दें कि एक सिपाही गौरव यादव मर्का थाना क्षेत्र में डायल 112 में ड्राइवर के पद पर तैनात था. बीते 14 जनवरी को उसने घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी और बेटी पर रोटी बनाने वाले तवे से जानलेवा हमला कर दिया. इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गयी, वही पत्नी का इलाज कानपुर में चल रहा है. वारदात के बाद से सिपाही लापता हो गया था. पुलिस को उसका मोबाइल और अन्य सामान घटनास्थल से कुछ दूर पर यमुना नदी किनारे मिला था, जिससे यह अनुमान था कि सिपाही नदी में कूद गया है. सोमवार शाम पुलिस ने यमुना से उसका शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है. फिर सोशल मीडिया पर सिपाही का आखिरी आडियों सामने आया. वह फरुखाबाद का रहने वाला था. 

'भइया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई'

वायरल ऑडियो के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल गौरव ने अपने परिजनों को फोन मिलाया और कहा कि भइया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी, मेरी रिकार्डिंग कर लो. तब भाई ने कहा कि क्या हो गया, हमसे बताओ? फिर सिपाही ने कहा कि आज हमसे शिवानी का हमारा बहुत झगड़ा हो गया, शिवानी हमें उकसाती रही, कई बार उकसाया- हमें मार के दिखाओ, कई बार कंट्रोल किया लेकिन ड्यूटी निकलने वाले थे. एक बार गुस्से में वर्दी भी फाड़ दी. दूसरी वर्दी पहनी तो उसमें भी शिवानी हमको उकसाने लगी. हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भइया. हमने शिवानी को बहुत तेज से मार दिया. हम मकान मालिक को बताकर आये हैं.

'भइया हमें तैरना नहीं आता, हम मर जाएंगे'

इसके अलावा ऑडियो में यह भी सुना जा सकता है कि सिपाही कह रहा कि हमे तैरना नही आता, हम मर जायेंगे भैया. तब परिजनों ने पूछा- कहां हो तुम? तब सिपाही ने कहा हम मर्का में हैं. परिजनों ने शिवानी यानी सिपाही की पत्नी के बारे में पूछा, तब सिपाही में कहा हमको नहीं पता, हमने गुस्से में शिवानी को तवा मार दिया. परिजनों ने कहा अस्पताल ले जाओ, तब सिपाही ने कहा कि हम नहीं बचेंगे. इसके बाद फोन लाइन पर मौजूद कथित भाई ने मम्मी से बात कराई.  सिपाही ने कहा कि मम्मी पापा हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी. वह रोता रहा, इस 3 मिनट 28 सेकंड की रिकॉर्डिंग में सिपाही सब कुछ अपने परिजनों को बताता सुनाई दे रहा है. 

वहीं पहले ही इस मामले में पुलिस ने पत्नी के परिजनों की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था. जिस पर विवेचना शुरू हो चुकी है.  

DSP सौरभ सिंह ने बताया कि पुलिस सिपाही गौरव यादव ने 14 जनवरी को पारिवरिक कलह के चलते अपनी पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां बेटी की मौत हो गयी, पत्नी का इलाज कानपुर में चल रहा है. सिपाही की तलाश में पुलिस टीम और sdrf सर्च ऑपरेशन चलाया रही थी. उसी के क्रम में यमुना नदी में सिपाही का शव बरामद हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में जांच करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 
 

