सुपारी लेकर हत्या करने जा रहे थे शूटर, STF के साथ मुठभेड़ में एक को लगी गोली तो चिल्लाया-"मैं हूं परशुराम!"

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एसटीएफ की तीन शूटरों के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. मुठभेड़ के दौरान जब एक शूटर को गोली लगी तो वह कहने लगा है कि मैं हूं परशुराम!

यूपी STF ने तीन शूटर को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बहराइच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या करने जा रहे तीन शूटरों को एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. एनकाउंटर के दौरान एक शूटर को गोली लगी तो वह चिल्लाने लगा और कहा,''मैं हूं परशुराम!''

दरअसल, बहराइच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की हत्या की सुपारी उनके भाई के दामाद ने 10 लाख रुपये में दी थी. जिसके बाद तीन शूटर साकेत रावत, परशुराम मौर्य और प्रदीप यादव विजय सिंह को मारने जा रहे थे. हालांकि, इसी दौरान तीनों की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद एसटीएफ ने तीनों को पकड़ लिया.

मुठभेड़ के दौरान एक शूटर चिल्लाया- ''मैं हूं परशुराम!''

मुठभेड़ के दौरान जब एक शूटर परशुराम मौर्य को गोली लगी तो वह घायल हो गया. जिसके बाद वह कहने लगा ''मैं हूं परशुराम!'' जानकारी के मुताबिक एसटीएफ टीम ने कैसरगंज थाना क्षेत्र में कडशर भिटौरा मोड़ पर घेराबंदी की थी. 

इस दौरान वहां से गुजर रहे शूटरों को जब एसटीएफ टीम ने रुकने के लिए कहा तो संदिग्धों ने STF टीम पर ही फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश परशुराम मौर्य घायल हुआ. जिसके बाद एसटीएफ ने तीनों शूटरों के अलावा सुपारी देने वाले आलोक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया.

तीनों शूटर काट चुके हैं आजीवन कारावास की सजा

तीनों के पास से 32 बोर की रिवॉल्वर, दो पिस्टल 7.65mm, मैगजीन, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है. सभी गिरफ्तार शूटर पहले से आजीवन कारावास की सजाएं काट चुके थे. STF की त्वरित कार्रवाई से एक सनसनीखेज हत्या टल गई और बड़ा अपराध होने से पहले ही साजिश का भंडाफोड़ हो गया. 

---- समाप्त ----
