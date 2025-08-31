बहराइच: पूर्व जिला पंचायत सदस्य को मारने जा रहे तीन शूटर गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद STF ने पकड़ा

बहराइच के पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या करने जा रहे तीन शूटरों से यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार किए गए तीनों शूटरों की पहचान प्रदीप यादव, परशुराम मौर्य और साकेत रावत के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है.

पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे बहराइच के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की हत्या करने जा रहे थे. हत्या के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी विजय सिंह के भाई के दामाद आलोक सिंह ने दी थी. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शूटर प्रदीप यादव और परशुराम मौर्य 12-12 साल की जेल काटकर छूटे थे.

सुपारी देने वाले को भी एसटीएफ ने पकड़ा

दोनों, तीसरे साथी साकेत रावत के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देते. फिलहाल एसटीएफ टीम ने साजिश में शामिल आलोक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है. एसटीएफ ने बताया कि बहराइच के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की हत्या करने जा रहे तीन शूटरों को मुठभेड़ के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया है.

पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की हत्या की सुपारी आलोक सिंह ने 10 लाख रुपये में दी थी. साजिशकर्ता आलोक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.



