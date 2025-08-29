गाजियाबाद में एनकाउंटर... चेन स्नैचिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने पर बोला- मुझे माफ कर दो बाबूजी, गलती हो गई

गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले दो शातिर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए. इनमें से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. गिरफ्तारी के दौरान घायल बदमाश पुलिस से हाथ जोड़कर कहता नजर आया- मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो गई. पुलिस का कहना है कि इस आरोपी ने 23 अगस्त को अपने साथी के साथ प्रताप विहार इलाके में एक बुजुर्ग महिला से चेन छीन ली थी.

दरअसल, पुलिस टीम 28 अगस्त की देर रात विजयनगर इलाके में चेकिंग कर रही थी. तभी बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. पीछा करने पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपने बचाव में गोली चलाई, जिसमें बदमाश साबिद पुत्र उजालुद्दीन निवासी मसूरी गाजियाबाद घायल हो गया. उसका साथी अंशु पुत्र मुकेश हलवाई निवासी शंकरपुरी गाजियाबाद को मौके से दबोच लिया गया. घायल साबिद को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक चेन, 5500 रुपये कैश, चोरी की बाइक और एक तमंचा .315 बोर के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पूछताछ में बदमाशों ने कबूला कि वे लंबे समय से एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय थे और वारदातों को अंजाम देने के लिए बाइक चोरी कर लोगों से चेन, पर्स और मोबाइल लूटते थे. लूटे सामान को बेच देते थे. एसीपी कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि विजयनगर पुलिस की तत्परता से लूट और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में शामिल शातिर अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है. इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

