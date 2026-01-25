scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक कप चाय बनी तलाक की वजह, दूध कम पड़ा तो थाने पहुंच गए पति-पत्नी

बागपत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दोस्त के लिए चाय नहीं बनाने पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया. पीड़िता का आरोप है कि उसे पीटा गया और दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. तलाक का वीडियो भी सामने आया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
एक कप चाय पर टूटा रिश्ता (Photo: ITG)
एक कप चाय पर टूटा रिश्ता (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक महिला की पूरी दुनिया महज़ एक कप चाय के विवाद में उजड़ गई. आरोप है कि पति ने दोस्त के लिए चाय बनाने से इनकार करने पर गुस्से में आकर पत्नी को तीन बार ‘तलाक’ कहकर रिश्ता खत्म कर दिया. इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

एक कप चाय के लिए टूट गया रिश्ता

मामला बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले का है. पीड़िता रुबीना की शादी करीब तीन साल पहले फारुख से हुई थी. रुबीना का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष दहेज में कार की मांग करने लगा और आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाने लगा.

सम्बंधित ख़बरें

injured child admitted to Bagpat district hospital (Photo - Screengrab)
मोहल्ले की तंग गलियों में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप, मासूम के पेट में धंसी गोली
'मुसलमान साथ छोड़ दे तो सपा दो टके की पार्टी है', डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का हमला
सांसें लौटते ही एंबुलेंस से युवक भेजा गया अस्पताल. (Photo: Screengrab)
बेटे के सीने पर हाथ, मुंह से सांस... CPR देकर लाड़ले को मौत के मुंह से खींच लाई मां
क्यों भड़के बागपत CHC अस्पताल दौरे पर पहुंचे UP के डिप्टी CM?
पुलिस की गाड़ी ले भागा शराबी

पीड़िता के अनुसार, हाल ही में फारुख अपने दोस्त कुरैश को घर लेकर आया और रुबीना से चाय बनाने को कहा. उस समय घर में दूध कम था, जिसे वह अपनी छोटी बच्ची के लिए बचाकर रखना चाहती थी. 

रुबीना ने कहा कि दूध कम है और वह चाय नहीं बना सकती. बस इसी बात पर पति फारुख गुस्से में आगबबूला हो गया. आरोप है कि उसने रुबीना के साथ मारपीट की और मौके पर ही “तलाक… तलाक… तलाक” कहकर रिश्ता खत्म कर लिया.

Advertisement

पति के खिलाफ थाने पहुंची रुबीना

रुबीना का यह भी आरोप है कि बाद में समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के सामने भी फारुख ने उसे तलाक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में आरोपी पति को साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि वह रुबीना को तीन तलाक दे रहा है.

इस पूरे घटनाक्रम से टूट चुकी रुबीना ने हिम्मत जुटाकर बागपत शहर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उसने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो, एफआईआर और पीड़िता के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement