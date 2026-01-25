एक कप चाय बनी तलाक की वजह, दूध कम पड़ा तो थाने पहुंच गए पति-पत्नी

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक महिला की पूरी दुनिया महज़ एक कप चाय के विवाद में उजड़ गई. आरोप है कि पति ने दोस्त के लिए चाय बनाने से इनकार करने पर गुस्से में आकर पत्नी को तीन बार ‘तलाक’ कहकर रिश्ता खत्म कर दिया. इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

एक कप चाय के लिए टूट गया रिश्ता

मामला बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले का है. पीड़िता रुबीना की शादी करीब तीन साल पहले फारुख से हुई थी. रुबीना का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष दहेज में कार की मांग करने लगा और आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाने लगा.

पीड़िता के अनुसार, हाल ही में फारुख अपने दोस्त कुरैश को घर लेकर आया और रुबीना से चाय बनाने को कहा. उस समय घर में दूध कम था, जिसे वह अपनी छोटी बच्ची के लिए बचाकर रखना चाहती थी.

रुबीना ने कहा कि दूध कम है और वह चाय नहीं बना सकती. बस इसी बात पर पति फारुख गुस्से में आगबबूला हो गया. आरोप है कि उसने रुबीना के साथ मारपीट की और मौके पर ही “तलाक… तलाक… तलाक” कहकर रिश्ता खत्म कर लिया.

पति के खिलाफ थाने पहुंची रुबीना

रुबीना का यह भी आरोप है कि बाद में समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के सामने भी फारुख ने उसे तलाक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में आरोपी पति को साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि वह रुबीना को तीन तलाक दे रहा है.

इस पूरे घटनाक्रम से टूट चुकी रुबीना ने हिम्मत जुटाकर बागपत शहर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उसने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो, एफआईआर और पीड़िता के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



