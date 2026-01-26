scorecardresearch
 
मासूम बच्चों से लगवाए तिरंगे के साथ मजहबी नारे, बागपत से गणतंत्र दिवस के जुलूस का VIDEO वायरल

बागपत के गौना गांव से गणतंत्र दिवस के जुलूस का एक VIDEO वायरल हुआ है, जिसमें नाबालिग बच्चों से मजहबी नारे लगवाने का आरोप है. VIDEO सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बच्चों ने लगाया मजहबी नारा (Photo: Screengrab)
गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारे गूंजते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आए एक VIDEO ने प्रशासन और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. आरोप है कि जुलूस के दौरान नाबालिग बच्चों से महबी नारे लगवाए गए. इस VIDEO के वायरल होते ही मामला चर्चा में आ गया.

वायरल VIDEO में कथित तौर पर नाबालिग बच्चे अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. यह VIDEO गणतंत्र दिवस के दिन निकाले गए एक जुलूस का बताया जा रहा है, जिसमें तिरंगा भी मौजूद है. सोशल मीडिया पर VIDEO सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं.

मासूम बच्चों से लगवाए महबी नारे 

पूरा मामला बागपत जिले के थाना चांदीनगर क्षेत्र के गौना गांव का बताया जा रहा है. आरोप है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मदरसा संचालक द्वारा जुलूस निकाला गया था. इसी जुलूस में नाबालिग बच्चों से महबी नारे लगवाए गए. VIDEO सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी गई.

हिंदू संगठनों ने इस घटना को राष्ट्रीय पर्व की गरिमा से जोड़ते हुए आपत्ति जताई है. संगठनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर VIDEO साझा कर बागपत पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह के नारे लगवाना गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

मामले की गंभीरता को देखते हुए बागपत पुलिस ने भी VIDEO का संज्ञान लिया है. पुलिस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वायरल VIDEO की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार तथ्यों की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई है.

