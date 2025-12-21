scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: बागपत में पलटा मछलियों से भरा कैंटर, लूटने की मच गई होड़... पूरा हाईवे हो गया जाम- VIDEO

बागपत के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर मछलियों से लदा कैंटर पलट गया. इसकी जानकारी लगते ही सैकड़ों ग्रामीण और राहगीर एकत्रित हो गए व मछलियों को लूटने लगे. जिससे हाईवे पर यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया. मछलियों के इस लूट का वीडियो भी सामने आया है.

Advertisement
X
हाईवे पर मछलियां लूटते लोग. (Photo: Screengrab)
हाईवे पर मछलियां लूटते लोग. (Photo: Screengrab)

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बागपत में उस वक्त अजीब नज़ारा देखने को मिला, जब तेज रफ्तार कैंटर अचानक मछली बाजार में बदल गया. यहां मछलियों से लदा कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया. जिससे सड़क पर हर तरफ मछलियां ही मछलियां बिखर गईं. जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी वे मौके पर पहुंच गए और ड्राइवर-कंडक्टर की मदद करने के बजाय मछलियां लूटने लगे. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. 

दरअसल पूरा मामला बागपत जिले के थाना चांदीनगर क्षेत्र अंतर्गत सिंगोली गांव के पास ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का है. यहां मछलियों से लदा एक कैंटर अचानक टायर फटने से अनियंत्रित हो गया. जिससे कैंटर पलट गया. कैंटर के पलटते ही उसमें भरी सैकड़ों किलो मछलियां सड़क पर फैल गईं. जिससे एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पूरी तरह मछलियों से पट गया.

यह भी पढ़ें: UP आ रहा डीजल से भरा टैंकर MP में पलटा, ग्रामीणों में मच गई तेल लूटने की होड़- Video

सम्बंधित ख़बरें

Refined oil tanker overturned in Amethi
अमेठी में रिफाइंड से लदा टैंकर पलटा, तेल लूटने की मची होड़, कीचड़ से भी छान ले गए ग्रामीण
हवाई जहाज का तेल भरने में जुटे लोग.
हवाई जहाज का तेल लूटने की मची होड़... लखनऊ से वाराणसी जा रहा टैंकर पलटा, Video
आग पर काबू पा लिया गया तो लोग मिट्टी का तेल लूटने लगे
कार वर्कशॉप में लगी आग, मिट्टी का तेल लूटने में जुट गए लोग!
महिला कॉन्स्टेबल का अमेरिका में शानदार प्रदर्शन, तैराकी में जीते 5 पदक
पेशी के दौरान बनाई थी रील, पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
मूंछों पर ताव देकर बनाई थी रील, अब अरेस्ट हुए तो खड़े भी नहीं हो पा रहे

मछलियां लूटने का वीडियो हो रहा है वायरल

हादसे के बाद कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. हाईवे किनारे और फुटपाथ पर पड़ी मछलियों को देखकर राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. हैरानी की बात यह रही कि मछलियों को बचाने या कैंटर चालक की मदद करने वालों से ज्यादा संख्या उन लोगों की दिखी, जो मौके से मछलियां उठाकर ले जाने लगे.

Advertisement

कई लोग हाथों में भरकर मछलियां समेटते नजर आए. इस दौरान एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी प्रभावित हुआ. वहीं इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर बिखरी मछलियों के बीच लोग उन्हें लूटते हुए नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement