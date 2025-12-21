UP: बागपत में पलटा मछलियों से भरा कैंटर, लूटने की मच गई होड़... पूरा हाईवे हो गया जाम- VIDEO

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बागपत में उस वक्त अजीब नज़ारा देखने को मिला, जब तेज रफ्तार कैंटर अचानक मछली बाजार में बदल गया. यहां मछलियों से लदा कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया. जिससे सड़क पर हर तरफ मछलियां ही मछलियां बिखर गईं. जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी वे मौके पर पहुंच गए और ड्राइवर-कंडक्टर की मदद करने के बजाय मछलियां लूटने लगे. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

और पढ़ें

दरअसल पूरा मामला बागपत जिले के थाना चांदीनगर क्षेत्र अंतर्गत सिंगोली गांव के पास ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का है. यहां मछलियों से लदा एक कैंटर अचानक टायर फटने से अनियंत्रित हो गया. जिससे कैंटर पलट गया. कैंटर के पलटते ही उसमें भरी सैकड़ों किलो मछलियां सड़क पर फैल गईं. जिससे एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पूरी तरह मछलियों से पट गया.

यह भी पढ़ें: UP आ रहा डीजल से भरा टैंकर MP में पलटा, ग्रामीणों में मच गई तेल लूटने की होड़- Video

मछलियां लूटने का वीडियो हो रहा है वायरल

हादसे के बाद कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. हाईवे किनारे और फुटपाथ पर पड़ी मछलियों को देखकर राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. हैरानी की बात यह रही कि मछलियों को बचाने या कैंटर चालक की मदद करने वालों से ज्यादा संख्या उन लोगों की दिखी, जो मौके से मछलियां उठाकर ले जाने लगे.

Advertisement

कई लोग हाथों में भरकर मछलियां समेटते नजर आए. इस दौरान एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी प्रभावित हुआ. वहीं इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर बिखरी मछलियों के बीच लोग उन्हें लूटते हुए नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----