रील के चक्कर में मौत से खेल, एक्सप्रेस-वे पर हवा में उछली बाइक, VIDEO कर देगा हैरान

रील की दुनिया में कुछ सेकेंड की वाहवाही पाने की चाहत जब हदें पार कर जाती है, तो ऐसे में लोगों की ज़िंदगी दांव पर लग जाती है. यूपी के बागपत में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक्सप्रेस-वे पर खतरनाक स्टंट करते हुए बाइक को हवा में उछाल देता है.

कुछ पल के लिए तो देखने वालों की भी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अगला ही क्षण मौत को बेहद करीब से छूता हुआ नजर आता है. यह मामला दिल्ली-देहरादून ग्रीन एक्सप्रेस-वे का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक ही बाइक पर दो युवक सवार है.

बागपत में वायरल VIDEO ने मचाया हड़कंप

अचानक बाइक चला रहा युवक स्टंट के अंदाज़ में तेज रफ्तार से बाइक को उछाल देता है. अगले ही पल संतुलन बिगड़ जाता है, बाइक फिसलती है और दोनों युवक सड़क पर गिरने से बाल-बाल बचते हैं. हादसा होते-होते टल जाता है, लेकिन खतरे की गंभीरता साफ झलकती है.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय यह जानलेवा स्टंट किया जा रहा था, उसी एक्सप्रेस-वे पर अन्य वाहन तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे. ज़रा-सी चूक होती, तो यह वीडियो स्टंट का नहीं, बल्कि एक हादसे का सबूत बन जाता.

इतना ही नहीं, इसी युवक का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बाइक से स्टंट करता दिखाई दे रहा है और आसपास खड़े लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं.

रीलबाज़ी में खतरे की हद पार

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने बागपत पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. लोगों का कहना है कि ऐसे खतरनाक स्टंट न सिर्फ स्टंट करने वालों की जान के लिए खतरा हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करते हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बागपत पुलिस ने संज्ञान लेने की पुष्टि की है. पुलिस द्वारा संबंधित थाना को निर्देश दिए गए हैं और इंस्पेक्टर को वीडियो की जांच कर युवक की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में कानून और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.



