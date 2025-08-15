बदायूं में मां-बेटी की गला रेतकर हत्या, मृतका ने हाल ही में बेची थी जमीन

बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बीरमपुर गांव में बीती रात मां-बेटी की गला रेतकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. यह वारदात उनके नए बने मकान में हुई, जहां वे अलग रहती थीं. घटना में एक युवक भी घायल हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान एक विधवा महिला और उसकी मां के रूप में हुई है. उनके पड़ोस में रह रहे भाई के अनुसार, रात में दोनों अपने घर में सो रही थीं, तभी एक अज्ञात हमलावर ने अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया.

मां-बेटी की गला रेतकर हत्या

घर के बाहर सो रहे जितेंद्र नाम के युवक ने शोर सुनकर दरवाजा खटखटाया, तभी अंदर से मुंह पर काला कपड़ा बांधे एक व्यक्ति निकला और उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. मृतका के भाई संजू ने बताया कि जितेंद्र ने ही आकर उन्हें घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने दोनों के शव खून से लथपथ पड़े देखे. परिजनों का कहना है कि मृतका को ससुराल से कुछ जमीन मिली थी, जिसे हाल ही में बेचा गया था.

हत्यारे को पकड़ने के लिए टीम का गठन

घटना की सूचना पर एसएसपी बदायूं डॉ. बृजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मां-बेटी की हत्या चाकू से गोदकर की गई है. एक व्यक्ति घायल है और उसे इलाज के लिए भेजा गया है. हथियार और आरोपी की पहचान के प्रयास जारी हैं. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

