scorecardresearch
 

Feedback

बदायूं में मां-बेटी की गला रेतकर हत्या, मृतका ने हाल ही में बेची थी जमीन

बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बीरमपुर में बीती रात अज्ञात हमलावर ने मां और बेटी की गला रेतकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी. घटना में एक युवक भी घायल हुआ है. मृतका की हाल ही में जमीन की बिक्री हुई थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
गला रेतकर मां-बेटी की हत्या (File Photo: ITG)
गला रेतकर मां-बेटी की हत्या (File Photo: ITG)

बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बीरमपुर गांव में बीती रात मां-बेटी की गला रेतकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. यह वारदात उनके नए बने मकान में हुई, जहां वे अलग रहती थीं. घटना में एक युवक भी घायल हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान एक विधवा महिला और उसकी मां के रूप में हुई है. उनके पड़ोस में रह रहे भाई के अनुसार, रात में दोनों अपने घर में सो रही थीं, तभी एक अज्ञात हमलावर ने अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया.

मां-बेटी की गला रेतकर हत्या

सम्बंधित ख़बरें

Double murder in Kanpur, suicide in Satna: What is the connection?
कानपुर में डबल मर्डर का सतना में सुसाइड से क्या है कनेक्शन? देखें  
Flood devastation in the country, double murder in Patna | ED summons Anil Ambani
देश में बाढ़ का कहर, पटना में डबल मर्डर से हड़कंप; देखें बड़ी खबरें  
युवक-युवती की मिली लाश (Photo: Representational )
झांसी में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर, दो दिन में अलग-अलग जगह मिली प्रेमी-प्रेमिका की लाश 
गंजबासौदा में डबल मर्डर के बाद मौके पर तैनात पुलिस.
लिव-इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत, प्रेमी ने डबल मर्डर के बाद दीवार पर बयां किया गुनाह 
Man and a woman
लखनऊ डबल मर्डर: आरोपी सिपाही पर NSA की कार्रवाई, पत्नी के साथ रची थी साजिश 

घर के बाहर सो रहे जितेंद्र नाम के युवक ने शोर सुनकर दरवाजा खटखटाया, तभी अंदर से मुंह पर काला कपड़ा बांधे एक व्यक्ति निकला और उस पर भी चाकू से हमला कर दिया.  मृतका के भाई संजू ने बताया कि जितेंद्र ने ही आकर उन्हें घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने दोनों के शव खून से लथपथ पड़े देखे. परिजनों का कहना है कि मृतका को ससुराल से कुछ जमीन मिली थी, जिसे हाल ही में बेचा गया था.

हत्यारे को पकड़ने के लिए टीम का गठन

Advertisement

घटना की सूचना पर एसएसपी बदायूं डॉ. बृजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मां-बेटी की हत्या चाकू से गोदकर की गई है. एक व्यक्ति घायल है और उसे इलाज के लिए भेजा गया है. हथियार और आरोपी की पहचान के प्रयास जारी हैं. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement