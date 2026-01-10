scorecardresearch
 
बैग में काजू-किशमिश, कश्मीर से आया अयोध्या... जानें राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाला अब्दुल कौन

अयोध्या में राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे में शनिवार सुबह एक युवक की ओर से नमाज पढ़ने की कोशिश किए जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान जम्मू-कश्मीर के शोपियां निवासी 55 वर्षीय अब्दुल अहद शेख के रूप में हुई है, जो सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और रोके जाने पर कथित तौर पर नारे भी लगाए.

युवक की पहचान अब्दुल अहद शेख के रूप में हुई है, जो जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है. (Photo: ITG)
अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक को मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधि करते हुए हिरासत में लिया गया. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, पकड़ा गया युवक राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था. यह घटना मंदिर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र की बताई जा रही है.

मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों ने युवक को नमाज पढ़ने से रोक दिया. आरोप है कि रोके जाने के बाद युवक ने समुदाय विशेष के नारे भी लगाए. इसके बाद तुरंत सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही खुफिया एजेंसियां, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक से पूछताछ शुरू की गई.

कौन है राम मंदिर में नमाज पढ़ने वाला अब्दुल?

पकड़े गए युवक की पहचान अब्दुल अहद शेख के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, अब्दुल अहद शेख जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि युवक मंदिर में दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था.

बैग से मिले काजू और किशमिश

सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी के दौरान युवक के पास से काजू और किशमिश भी बरामद की है. पूछताछ में युवक ने अजमेर जाने की बात कही है. फिलहाल जांच एजेंसियां उससे यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि वह अयोध्या क्यों आया, किसके कहने पर आया, मंदिर परिसर में क्यों गया और नमाज पढ़ने के पीछे उसकी मंशा क्या थी.

शोपियां स्थित घर पहुंचे सुरक्षाकर्मी
 
अयोध्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस मामले में कश्मीर से भी पड़ताल शुरू कर दी है. शोपियां स्थित युवक के घर पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे, जहां उसके बेटे इमरान शेख ने बताया कि उसके पिता घर से करीब पांच से छह दिन पहले निकले थे. परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वह अयोध्या क्यों गए और वहां क्या हुआ.

इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने फिलहाल कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है. वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

