VIDEO: औरैया की 'इच्छाधारी नागिन' का असली रूप आया सामने! बोली- प्रेमी संग भागी हूं, कोई परेशान न करे; बिस्तर पर छोड़ गई थी केंचुली

यूपी के औरैया में बेड पर केंचुली-सिंदूर-चूड़ी आदि रखकर गायब हुई लड़की सामने आई है. उसने बताया कि वह मर्जी से घर से भागी है और उसने प्रेमी के साथ शादी कर ली है. चूंकि, परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे इसलिए उसने ये कदम उठाया, जिसके चलते लड़की के 'इच्छाधारी नागिन' बनने की अफवाह फैली. हालांकि, पुलिस अभी तक लड़की को बरामद नहीं कर पाई है. उसकी तलाश में टीमें लगी हैं. फिलहाल, सोशल मीडिया पर उसका प्रेमी के साथ का वीडियो वायरल हो रहा है.

आपको बता दें कि लड़की का नाम रीना है और वह बालिग है. वहीं, लड़के का नाम सतनाम है जो उसी के गांव का रहने वाला है. वायरल वीडियो में रीना कहती है कि उसने सतनाम से कोर्ट मैरिज कर ली है. सबूत के तौर पर उसने कुछ फोटोज भी दिखाए. साथ ही चेतावनी दी कि यदि हम दोनों को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार परिवारवाले होंगे. कोई भी हमें परेशान करने की कोशिश न करे. हम दोनों मर्जी से भागे हैं और साथ रहना चाहते हैं.

गौरतलब है कि औरैया में प्यार के जुनून ने अंधविश्वास की ऐसी पटकथा लिखी कि पुलिस और परिजन चकरा गए. 10 फरवरी को जब घर की बेटी लापता हुई, तो बिस्तर पर कपड़ों के बीच सांप की केचुली, सिंदूर और चूड़ियां सजी मिलीं. मंजर ऐसा था कि गांव में अफवाह फैल गई- 'लड़की नागिन बन गई है!' लोग खौफ और कौतूहल के बीच तरह-तरह की कहानियां गढ़ने लगे, जबकि परिजनों ने अनहोनी की आशंका में पुलिस की शरण ली.

लेकिन, जैसे ही पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस पर लगाया, अंधविश्वास का तिलिस्म टूट गया. इस 'इच्छाधारी' प्रेमिका ने दरअसल प्रेमी संग भागने के लिए यह फिल्मी स्वांग रचा था ताकि लोग उसे ढूंढने के बजाय अनोखी घटना मानकर बैठ जाएं.

अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पूरी पोल खोल दी है. वीडियो में युवती हाथ में शादी की तस्वीरें लिए अपने प्रेमी सतनाम के साथ मुस्कुरा रही है. उसने साफ कह दिया- 'हमने मर्जी से निकाह किया है, घरवाले परेशान न हों.'

