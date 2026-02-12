खुल गया 'केंचुली कांड' का सच, नागिन बनकर गायब हुई लड़की आई सामने, Video

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक युवती के गायब होने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवती ने घर छोड़ने से पहले ऐसा फिल्मी ड्रामा रचा कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अंधविश्वास से जुड़ी अफवाहें फैलने लगीं. बताया गया कि 10 तारीख को युवती अचानक घर से लापता हो गई थी. जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें युवती के बिस्तर और कपड़ों के बीच सांप की केचुली, चूड़ी और सिंदूर रखा मिला. यह देखकर परिवार के लोग घबरा गए और आसपास के लोगों में भी सनसनी फैल गई.

युवती के बिस्तर पर मिली सांप की केचुली

लड़की के गायब होने के बाद इलाके में तरह-तरह की बातें होने लगीं. कुछ लोग कहने लगे कि युवती नागिन बन गई है. अंधविश्वास के कारण अफवाहों का दौर शुरू हो गया. परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और तहरीर दी गई. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया और युवती के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया ताकि उसकी लोकेशन का पता चल सके. पुलिस जांच के बीच अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है.

युवती ने सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल किए हैं. इन वीडियो में युवती ने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है. वह अपने हाथ में शादी की फोटो भी दिखाती नजर आई. युवती ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है और घर वालों को परेशान न किया जाए.

प्रेम विवाह कर वीडियो किया वायरल

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस ड्रामे की हो रही है जो युवती ने घर छोड़ने से पहले किया. सांप की केचुली और सिंदूर को बिस्तर पर इस तरह रखा गया जिससे किसी को शक न हो और लोग भ्रम में पड़ जाएं. फिलहाल युवती के वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि वह प्रेमी के साथ गई थी और अब शादी की बात कह रही है. पुलिस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.



