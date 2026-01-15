scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अनुज चौधरी के बहाने अखिलेश ने यूपी के अधिकारियों को बड़ा मैसेज दे दिया है, क्या है मायने

संभल हिंसा मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सीओ रहे अनुज चौधरी सहित करीब 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एकआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी के बहाने यूपी के अधिकारियों को बड़ा सियासी संदेश दिया है.

Advertisement
X
अनुज चौधरी के बहाने अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे (Photo-ITG)
अनुज चौधरी के बहाने अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में अदालत ने सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी के बहाने बड़ा सियासी संदेश देने की कवायद की है.

अखिलेश यादव ने कहा कि अब अनुज चौधरी को बचाने कोई नहीं आएगा. ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले बैठकर अपने किए फैसले और कामों को याद करेंगे. अनुज चौधरी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल करती है फिर से छोड़ देती है. ये फॉर्मूला बीजेपी का है.

अखिलेश ने बताया बीजेपी का फॉर्मूला

सम्बंधित ख़बरें

5 मकान ढहाए गए.(Photo: Abhinav Mathur/ITG)
संभल में फिर गरजा बुलडोजर, ग्राम प्रधान के अवैध मकान समेत 5 जमींदोज
अनुज चौधरी मौजूदा समय में फिरोजाबाद में तैनात हैं. File Photo ITG
संभल हिंसा: अनुज चौधरी के खिलाफ FIR नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे, पीड़ित के वकील का बयान
Anuj Sachdeva says no action has been taken by police despite evidence
हमले के बाद खौफ में अनुज सचदेवा, खुलेआम घूम रहा एक्टर का हमलावर
Bulldozer action to clear government land in Bicholi village
संभल के बिछोली में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन को कराया जा रहा खाली
Court and police clash over FIR against police personnel in Sambhal
संभल में CJM के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे एसपी, देखें

संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए दो बड़े ‘फार्मूले’ गिनाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो. उनका आरोप है कि भाजपा नेताओं और अपने सहयोगियों का केवल राजनीतिक फायदा उठाती है और फिर उन्हें छोड़ देती है.

अखिलेश ने बीजेपी का दूसरा फॉर्मूला बताया कि भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं. इस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई स्थायी भरोसे का रिश्ता नहीं है, सभी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति और सत्ता के लिए किया जाता है. अखिलेश के अनुसार, यही वजह है कि ASP अनुज चौधरी जैसे अधिकारी भी केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए गए और अब अकेले पड़ गए हैं.

Advertisement

'अनुज चौधरी के बहाने सियासी संदेश'

संभल हिंसा के दौरान सर्कल ऑफिसर रहे और वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी की भूमिका पर सपा सवाल खड़े करती रही है. इतना ही नहीं अनुज चौधरी पर पक्षपात का भी आरोप मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगाया था और उनकी मौजूदगी में गोली चली थी.

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा था, कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी, न ओहदा. संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का अदालत का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रशासनिक और पुलिस मामलों का राजनीतिकरण करके अपनी सत्ता बनाए रखी है. अनुज चौधरी के मामले ने केवल प्रशासनिक विवाद ही नहीं पैदा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी नया मोड़ ला दिया है.

'बीजेपी पर सिर्फ इस्तेमाल करती है'? 

अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की राजनीति और अपने विपक्षी दलों के खिलाफ तीखे आरोप लगाने का अवसर बनाया है. इस तरह से अखिलेश ने यह भी संदेश देते नजर आए कि जब बीजेपी ने अनुज चौधरी का इस्तेमाल किया है और अब उन्हें अकेला छोड़ दिया है.

Advertisement

अनुज चौधरी के बहाने से अखिलेश यादव ने यूपी के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी सियासी संदेश दिया है कि अब जब कानूनी मामले में फंसते हैं तो फिर बीजेपी बचाने नहीं आएगी. बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल करती है. ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को सियासी इस्तेमाल से बचना चाहिए. 

सपा के कोर वोटबैंक को साधने का दांव

संभल हिंसा के बाद से मुस्लिम समुदाय अनुज चौधरी के रवैए से खुश नहीं थे. इतना ही नहीं मुस्लिम समुदाय ने पक्षपात का आरोप भी लगाया था. अब जब कोर्ट के आदेश पर अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधने का मौका नहीं गंवाया. इस बहाने सपा के कोर वोटबैंक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय को भी सियासी संदेश देते नजर आए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement