scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आगरा में फिर एनकाउंटर... राज चौहान हत्याकांड के तीन आरोपियों के पैर में लगी गोली, 25-25 हजार का था इनाम

यूपी के आगरा में राज चौहान हत्याकांड के आरोपियों और पुलिस के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ हुईं. इस दौरान तीन बदमाशों (विष्णु पंडित, शिवांग और एक अन्य) के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले हुए एनकाउंटर में अरबाज खान मारा गया था. पुलिस ने तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं.

Advertisement
X
आगरा पुलिस और हत्यारोपियों के बीच मुठभेड़ (Photo- Screengrab)
आगरा पुलिस और हत्यारोपियों के बीच मुठभेड़ (Photo- Screengrab)

यूपी के आगरा में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है. राज चौहान हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथ पुलिस की बीती रात मुठभेड़ हुई जिसमें तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है. इसके एक दिन पहले हुए एनकाउंटर में अरबाज खान उर्फ़ मंसूरी मारा गया था. जबकि आशु और मोहित घायल हो गए थे. दो पुलिसवाले भी जख्मी हुए थे. 

आपको बता दें कि आगरा के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की हत्यारोपियों से मुठभेड़ हुई. थाना एत्मादपुर और थाना बमरौली कटारा में हुई इन मुठभेड़ में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है. 

बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए चेकिंग कर रही पुलिस को देख बदमाश भागने लगे. रोकने पर मरौली कटारा क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई. इस दौरान विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला के पैर में गोली लगी जबकि उसका साथी शिवांग शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों के पास से जिंदा कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है. 

सम्बंधित ख़बरें

action in raj chauhan murder case one encountered 2 injured in agra
राज चौहान हत्याकांड में आगरा में ताबड़तोड़ एनकाउंटर
पुलिस ने घंटे चुराने वाले गिरोह को पकड़ा (Phopto ITG)
आगरा में मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले शातिर बेनकाब, 31 पीतल के घंटे बरामद
इस इलाके में खरीदा जमीन तो मिलेगा खूब मुनाफा
आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे के पास निवेश का 'गोल्डन चांस', बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम
Phone data recover
फोन ने खोल दिया बेटे की मौत का राज, रिकवर डेटा से पता चला सच
Agra encounter, one murder suspect was killed and two arrested. (Photo - Screengrab)
आगरा: मारा गया बदमाश अरबाज, आशु-मोहित के पैर में लगी गोली

दूसरी मुठभेड़ थाना एत्मादपुर क्षेत्र में हुई. यहां भी चेकिंग के दौरान संदिग्धों को रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की गई थी. जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई. पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम आकाश प्रजापति है.

Advertisement

आकाश और विष्णु उर्फ भुल्ला पर राज हत्याकांड मामले में 25-25 हजार का इनाम था. हत्याकांड में दो लोगों को पुलिस कल जेल भेज चुकी है जबकि एक मुठभेड़ में हो ढेर चुका है और तीन आज गिरफ्तार हुए हैं. 

मालूम हो कि राज चौहान की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने 9 टीमें बनाई थीं. इनपुट मिलने पर आरोपियों की घेराबंदी की गई. बचने के लिए इन्होने पुलिस टीम पर फायर किया. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई. 

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- नितिन उपाध्याय
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement