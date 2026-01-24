जिस सड़क पर फिसलकर गिर रहे थे दर्जनों बाइक सवार, वहां फायर ब्रिगेड से कराई गई धुलाई, Video

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बूंदाबांदी के बाद एक सड़क पर फिसलन वाला पेस्ट जमा हो गया. इस सड़क से गुजरने वाले दर्जनों बाइक सवार फिसलकर गिर पड़े. घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. पुलिस ने सड़क को फायर ब्रिगेड की मदद से धुलवा दिया है.

यह मामला बछरायूं थाना क्षेत्र में एक कॉलेज के पास तीन सड़कों के मिलान और मोड़ वाले स्थान का है. बसंत पंचमी की सुबह से ही मौसम ने करवट ली और अमरोहा में हल्की बारिश शुरू हो गई थी. दिनभर रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही.

बछरायूं थाना क्षेत्र में सड़क पर पहले से ही शुगर मिल की गंदगी और मिट्टी जमा थी. बारिश होते ही यह मिट्टी चिकने पेस्ट में बदल गई. जब चार पहिया वाहन गुजरे तो सड़क पर और ज्यादा फिसलन हो गई. शाम होते-होते हालात इतने खराब हो गए कि वहां से गुजरने वाले बाइक सवार ब्रेक लगाते ही संतुलन खो बैठते और सड़क पर गिरने लगे.

कुछ ही देर में एक के बाद एक दर्जनों बाइक सवार फिसल गए. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार अचानक सड़क पर फिसल रहे हैं और आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही थाना बछरायूं पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सबसे पहले ट्रैक्टर की मदद से सड़क पर पड़े मलबे और गंदगी को हटवाया. इसके बाद शुगर मिल की फायर ब्रिगेड और फायर वाहन की मदद से सड़क की पूरी धुलाई कराई गई. सड़क को पानी से साफ करने के बाद फिसलन काफी हद तक खत्म हुई और यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका.

पुलिस के अनुसार, इस घटना में कई बाइक सवारों को हल्की-फुल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं लगी और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई. समय रहते सड़क की सफाई करा देने से एक बड़े हादसे को टाल लिया गया.

पुलिस के सोशल मीडिया सेल द्वारा भी इस संबंध में जानकारी शेयर की गई. सोशल मीडिया सेल ने वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया कि सड़क पर फिसलन की स्थिति को देखते हुए तत्काल सफाई कार्य कराया गया है और अब सड़क पर यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

