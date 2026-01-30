scorecardresearch
 
अलीगढ़ में करणी सेना जिलाध्यक्ष की समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल होते ही हुआ गिरफ्तार

अलीगढ़ में करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

करणी सेना जिलाध्यक्ष सचिन राघव (Photo: Screengrab)
अलीगढ़ में करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

वायरल वीडियो में सचिन राघव यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें मुल्लों से आजादी दूंगा. यह बयान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान दिया गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल गया, जिसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

सचिन राघव को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

बताया जा रहा है कि यह वीडियो 26 जनवरी का है. वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की. पुलिस ने पाया कि वीडियो में एक समुदाय विशेष के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है.

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की और करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव को हिरासत में ले लिया. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की गई.

डीएसपी सर्वम सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था. वीडियो में एक व्यक्ति समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की और आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.

एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की

इस घटना पर डीएसपी ने बताया कि मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी देख रही है कि वीडियो किस संदर्भ में बनाया गया था और इसे सोशल मीडिया पर किस तरह फैलाया गया.

